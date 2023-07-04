كاظم الساهر يحيي الحنين بأغانيه القديمة

كان الجمهور العربي وليس اللبناني فقط على موعد مع القيصر كاظم الساهر بمهرجان كبير حضره الالاف المحبين في الفوروم دو بيروت من تنظيم المتعهد الناجح ميشال حايك صاحب شركة ” double eight production . عندما امتلأت صالة صعدت الفرقة الموسيقية المؤلفة من أكثر من ٥٠ عازفا, وبعدها بقليل أطل الساهر على أنغام أغنية ” عيد العشاق” وفي تلك اللحظات هب الجمهور مرحبا ومصفقا ومتفاعلا مع أجمال الأغنيات.

وكان لافتا أن الجمهور الحاضر متعطش للأعمال الغنائية القديمة فطلب من مطربه الساحر بأدائه انا يقدم “انا وليلى” “أحببني” “هل عندك شك” “عبرت الشط” وغيرها من الاغنيات التي أحيت الحنين بداخل كل عشاق هذا المطرب الراقي الذي تجلى أمس بغنائه على أعلى الطبقات، ومع كل آه كان الناس يصرخون من السلطنة.

كما كان هناك لفتة من الساهر إذ رحب بالمطربة العراقية الشابة رحمة رياض التي حضرت الحفلة لأنها من عشاق القيصر كما قالت على خشبة المسرح بعدما لبت دعوته للصعود والوقوف أمامه.

من ثم طلب منها أن تغني فأديا معا أغنية “سلمتك بيد الله” وكانت لفتة جميلة من مطرب مخضرم لشابة تصعد طريق النجومية. وبعد ساعتين من الغناء المستمر ودع كاظم الساهر الجمهور وتمنى لهم كل الخير.