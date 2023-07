كويكب بحجم ناطحة سحاب خلق بالقرب من الأرض أكثر من القمر!

أبحر كويكب بحجم مبنى مكون من 20 طابقًا بشكل غير مريح بالقرب من الأرض الأسبوع الماضي اطلق عليها اسم 2023 NT1، حيث اقترب من كوكبنا بحوالي ربع المسافة بين الأرض والقمر ولم يلاحظه علماء الفلك إلا بعد يومين.

وقد بلغ عرضها حوالي 200 قدم (60 مترًا)، حيث كانت تسير بسرعة تقدر بنحو 53000 ميل في الساعة (86000 كم / ساعة)، وفقًا لوكالة ناسا. ومع ذلك، نظرًا لأن الصخور كانت تتجه نحو الأرض من اتجاه الشمس، فإن تلسكوبات نجمنا أعاقت اقتراب الكويكب حتى فترة طويلة بعد مروره.

ولم يلتقط علماء الفلك رياح صخرة بحجم المبنى حتى 15 تموز، عندما ظهر تلسكوب في جنوب إفريقيا – جزء من نظام التنبيه الأخير للاصطدام الأرضي (ATLAS)، وهو عبارة عن مجموعة من التلسكوبات المصممة لرصد الكويكبات قبل عدة أيام إلى أسابيع من أي تأثير محتمل مثل اشتعال الصخرة وهي تخرج من منطقتنا. كما رصد أكثر من عشرة تلسكوبات أخرى الصخرة بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا لمركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي.

وعلى الرغم من هذا النهج المفاجئ، فإن الكويكب 2023 NT1 ليس كبيرًا بما يكفي لاعتباره جسماً خطراً محتملاً.

بعد حساب مسار الكويكب للعقد القادم، يقول علماء الفلك إنه لا يوجد خطر وشيك بحدوث اصطدام. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأرض آمنة من الكويكبات على الأقل من الكويكبات الكبيرة المسببة للانقراض على مدى الألف عام القادمة.

ومع ذلك، لا تزال الشمس بقعة عمياء معروفة في البحث عن كويكبات قريبة من الأرض و 2023 NT1 ليس أول صخرة فضائية خفية تتخطى اكتشافنا. ففي عام 2013، اتبع كويكب يبلغ طوله 59 قدمًا (18 مترًا) مسارًا مشابهًا عبر وهج الشمس وذهب دون أن يكتشف قبل أن ينفجر في السماء فوق تشيليابينسك، روسيا. وقد أطلق الانفجار موجة صدمة دمرت المباني والزجاج المحطم لأميال حولها، مما أدى في النهاية إلى إصابة ما يقرب من 1500 شخص (ولكن لم يقتل أحداً).

بينما يراقب العلماء عن كثب أكثر من 31000 كويكب معروف بالقرب من الأرض، فإنهم يدركون جيدًا المخاطر التي تشكلها النقطة العمياء الشمسية. ولمواجهة هذا التهديد، تعمل وكالة الفضاء الأوروبية بجد في مهمة نيومير. حيث إن القمر الصناعي، المقرر إطلاقه حوالي عام 2030، سوف يدور بين الأرض والشمس في محاولة لاكتشاف الكويكبات الكبيرة المخبأة في لمعان نجمنا.

