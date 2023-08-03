الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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لأول مرة.. المغرب يتأهل لدور 16 بكأس العالم للسيدات

منذ ساعة واحدة
منتخب المغرب للسيدات

منتخب المغرب للسيدات

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تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 بكأس العالم للسيدات لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا مستفيدا من تعادل ألمانيا 1-1 مع كوريا الجنوبية لتغادر البطلة مرتين من دور المجموعات اليوم الخميس.

واحتل المغرب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف كولومبيا المتصدرة برصيد ست نقاط، بينما ودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.

ويلتقي المغرب في دور 16 مع فرنسا، بقيادة إيرفي رينار مدرب منتخب المغرب للرجال سابقا، يوم الثلاثاء المقبل.

وسجلت أنيسة لحماري هدف انتصار وتأهل المغرب من متابعة لركلة جزاء مرتدة قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ المغرب، المصنف 72 عالميا، البطولة بخسارة ساحقة 6-صفر من ألمانيا في مباراته الأولى بالنهائيات على الإطلاق، قبل أن ينتفض ليهزم كوريا الجنوبية 1-صفر.

وحصلت المهاجمة ابتسام غرايدي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتصدت الحارسة كاتالينا بيريز لركلة غزلان شباك لكن لاعبة الوسط لحماري تابعت الكرة لتسكنها الشباك.

وهيمنت كولومبيا في الشوط الثاني وبحثت عن التعادل لكن حارسة المغرب خديجة الرميشي تألقت لتحافظ على نظافة شباكها.

واضطرت لاعبات المغرب للانتظار بضع دقائق داخل الملعب لحين انتهاء نتيجة المباراة الأخرى وبعدها تفجرت الاحتفالات بالإنجاز التاريخي في بيرث.

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