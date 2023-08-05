السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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لاعب أرسنال: "صلاح" أصعب خصم على الإطلاق.. ولا يمكن إيقافه!

منذ 49 دقيقة
مواجهة سابقة بين صلاح وزينتشينكو

مواجهة سابقة بين صلاح وزينتشينكو

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كشف ظهير أرسنال الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، عن أصعب خصم واجهه خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي، التي بدأت مع مانشستر سيتي ومستمرة مع النادي اللندني.

وقال الأوكراني الدولي في حوار مع قائد مانشستر يونايتد الأسبق ريو فرديناند عبر “يوتيوب”: صلاح أصعب خصم واجهته على الإطلاق.

وتابع: مع احترامي للبقية، مع احترامي لمحرز الذي واجهته حينما كان في ليستر سيتي، صلاح جناح لا يمكن إيقافه.

وتواجه اللاعبان في 4 مرات سابقة، تعادلا مرة وفاز الأوكراني مرتين، وانتصر المصري في مباراة، سجل خلالها قائد منتخب مصر هدفين.

ولعب صلاح 305 مباراة مع “الريدز” بجميع المسابقات، هزّ شباك خصومه بـ 186 هدفًا وصنع لزملائه 74 آخرين.

 

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