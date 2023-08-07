لاعب إسباني يقترب من الانضمام إلى فريق عربي

يقترب النجم السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، أندريس إنييستا، من التوقيع مع نادي “الإمارات” الإماراتي لكرة القدم، وفق ما كشفت عنه تقارير إعلامية.

ودعا مساء الاثنين الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإماراتي، في بيان، إلى استقبال اللاعب الإسباني الذي احتفل في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ39، دون الإعلان عن التعاقد معه.

وأوضح مصدر في النادي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة “فرانس برس”، أن “إنييستا يقترب بالفعل ليكون لاعبا في صفوف الإمارات”.

وأعلن إنييستا في مايو الماضي رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد خمسة أعوام قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادما من برشلونة، لكن الفائز مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا رفض فكرة الاعتزال، وقال لدى سؤاله عن وجهته المقبلة: “لا أعرف لكنني أشعر بأنني قادر على مواصلة اللعب”.

وعرف إنييستا قمة مسيرته مع برشلونة، الذي انضم إليه عام 1996، حيث صعد لفريقه الأول في 2002 وشكل لاحقا مع مواطنه تشافي هرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثيا رائعا قاد الفريق الكتالوني إلى حقبة ذهبية.

وفاز إنييستا مع برشلونة بـ32 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 9 مرات.