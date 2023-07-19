لايبزيغ يضم الهولندي سيمونز من سان جيرمان

أعلن نادي رازن بال شبورت لايبزيغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي تشافي سيمونز على سبيل الإعارة لمدة عام واحد من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى سان جيرمان اليوم الأربعاء، حيث وقع عقدا مدته أربع سنوات بعد عام واحد قضاه في أيندهوفن المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي.

وفي هولندا، كان سيمونز هو ثاني هدافي الدوري برصيد 19 هدفا في 34 مباراة، مما ساعد إيندهوفن على احتلال المركز الثاني بالإضافة إلى الفوز بكأس هولندا موسم 2022-2023.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة لايبزيغ لشؤون الرياضة لموقع النادي على الإنترنت “تمكننا من التعاقد مع موهبة شابة استثنائية تتمثل في تشافي سيمونز.

“إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في فئته العمرية في أوروبا ولديه كل ما يلزم للعب في دوري الدرجة الأولى الألماني في ظل مهاراته الفردية”.

وانتقل لاعب أكاديمية برشلونة السابق إلى إيندهوفن في يونيو حزيران 2022 من باريس سان جيرمان عند انتهاء عقده، قبل أن ينضم مجددا إلى النادي الفرنسي، الذي أعاره على الفور إلى لايبزيج.

وقال سيمونز “انضممت إلى ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا بانتظام.

“الفريق لديه هذا المزيج المثالي الذي يضم الكثير من اللاعبين الشباب وذوي الخبرة، والفريق بأكمله متعطش للنجاح.

“اعجبت على الفور بأسلوب لعب رازن بال شبورت لايبزيج وأعتقد بقوة أن مهاراتي ستكون ملائمة لهذا الفريق ويمكننا تحقيق الكثير معا”.

واستدعت هولندا سيمونز لخوض كأس العالم 2022 في قطر، حيث شارك في أول مباراة دولية له خلال الفوز 3-1 في دور الستة عشر على الولايات المتحدة.

وانهى لايبزيج في المركز الثالث بالدوري الألماني الموسم المنقضي لينال مكانا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.