لتعويض ديمبلي.. 3 أسماء مرشحة للانتقال إلى برشلونة

هناك 3 أسماء مرشحة بقوة للانتقال إلى برشلونة الإسباني لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي المؤكد هذا الصيف، وفق ما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية.

واقترب عثمان ديمبلي من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف بعد تقديم باريس سان جيرمان عرضاً رسمياً لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 50 مليون يورو.

ويبحث نادي برشلونة حالياً عن لاعب جديد لتعويض رحيل عثمان ديمبلي، حيث كان يعد الفرنسي أحد أبرز أعمدة البرسا الهجومية، ورحيله سيسبب الكثير من المشاكل للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن برشلونة سيكون له قائمة من 3 لاعبين لاختيار واحداً منهم لتعويض عثمان ديمبلي.

وأكملت الصحيفة أن تلك القائمة يأتي في مقدمتها البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الألماني، وأيضاً فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد أعطى عثمان ديمبلي الضوء الأخضر للتفاوض مع باريس سان جيرمان، ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال هذا الأسبوع.