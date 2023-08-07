لوكا أبو شقرا بطل فئة 10 سنوات وما دون في مسابقة "كأس لبنان" بالتنس

بلغت مسابقة “كأس لبنان” بالتنس التي ينظمها نادي برمانا على ملاعب مدرسة برمانا العالية تحت اشراف الاتحاد اللبناني للتنس برعاية “كومهو”، أدوارها النهائية.

وفي ما يلي نتائج اليوم الخامس عشر:

الذكور:

– نهائي 10 سنوات وما دون: فاز لوكا أبو شقرا على رافاييل عازار (6-1) و(6-2).

– نصف نهائي فردي الرجال: فاز مصطفى الناطور على زاهي فرحات (6-0) و(6-3)، وروي تابت على أوليفر عبيد (7-6) و(6-2).

– نصف نهائي القدامى 35 سنة وما فوق: فاز غسان أشقر على نجاد خنيصر (6-2) و(6-0).

– نصف نهائي القدامى 45 سنة وما فوق: فاز موسى فاخوري على جهاد الجميل (6-3) و(3-6) و(13-11).

الإناث:

– نصف نهائي 18 سنة وما فوق: فازت كارمن ماريا عازار على كايا شكيبان (6-1) و(6-3).

وتنطلق مباريات الثلاثاء 8 آب الجاري ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر.

الى ذلك، دعا نادي برمانا رجال وسيدات الصحافة والاعلام الى حضور المباراة النهائية لفئة فردي الرجال لمسابقة “كأس لبنان بالتنس” التي ستقام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأربعاء 9 آب الجاري على الملعب الأول التابع لـ”مدرسة برمانا العالية” برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للتنس.