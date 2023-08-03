ماجد المهندس وأصالة يتبادلان عبارات الغزل

حقق ديو الفنانة أصالة نصري والفنان ماجد المهندس “الحب الأبدي” أكثر من مليون مشاهدة عبر منصة “يوتيوب”، في أقل من 24 ساعة.

وعبّر الثنائي نصري والمهندس عن سعادتها بطرح الأغنية، في منشورات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبكلمات عذبة، وصفت نصري صوت المهندس بخيطان الحرير، معبرة عن فرحتها بمشاركة صديقها وأخيها في أغنية قالت عنها مليئة بالحب وأحلى الذكريات، كما وجهت رسالة حب وتقدير لزوجها الشاعر فائق حسن، قائلة إنه من عظيم حظها أن زوجها هو الذي صاغ كلمات الأغنية، ولم تنس توجيه رسالة شكر لطاقم عمل الأغنية، متمنية أن تحظى الأغنية بإعجاب جمهورها، وشبهت إياها بشجرة معمرة بالحب لكل زوجين أو حبيبين.

وقالت أصالة: “الحب الأبدي حلم عمّ عيشه، ومنّ كل قلبي غنّيته”.

من جانبه، أعرب المهندس عن سعادته بالأغنية ومشاركته فيها مع صديق عمره فائق حسن وغنائه مع صولا، واصفاً إياها بفنانة تعشق الغناء وتجسّد بصوتها كل الحب، ووصف المهندس الأغنية بقصة حب عظيمة، موجهاً رسالة شكر لكل القائمين على الأغنية، من تلحين وتصوير وموسيقى وتوزيع.

وتضمن الكليب مشاهد طغت عليها الرومانسية والحب، وبحسب الجمهور ظهرت كيمياء بين أصالة وماجد خلال غنائهما وأدائهما الرومانسي، كما يتصدّر هاشتاغ “الحب الأبدي” الترند الأول على منصة “إكس” تويتر سابقاً، في مصر وعدد من الدول العربية، لاسيما بعد تفاعل الجمهور مع جرعة الرومانسية والإحساس العالي بين الثنائي في الديو.