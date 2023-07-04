مادونا تجاهلت المرض من أجل جولتها العالمية

قال تقرير جديد إن سبب إصابة مادونا ببكتيريا خطيرة أدخلتها العناية المركزة، هو تدريباتها المكثفة تحضيراً لجولتها الفنية التي كانت مقررة في منتصف الشهر الجاري.

ونقلت مجلة “بيبول” عن مصدر مقرب من مادونا، تأكيده أنها كيفت قبل أسبوعين من انطلاق جولتها العالمية في 15 تموز الجاري، التدريبات وتجاهلت أعراض المرض، ظناً أنها عابرة ولن تستمر.

وأوضح المصدر أن مادونا لم تكن ترغب في الابتعاد عن البروفات، خوفاً من خلل يصيب جدول أعمال الجولة، وكانت تسعى بلا هوادة لتكون الأفضل، لتبهر معجبيها.

وقال مصدر آخر لم تحدده المجلة أيضاً، إنها كانت مشغولة للغاية لفترة طويلة ولم تهتم بنفسها، وواصلت الدفع بنفسها إلى أبعد من حدود طاقتها، حتى خارت قواها.