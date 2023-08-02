مانشستر سيتي يوافق على رحيل لاعبه إلى أياكس

وبحسب سيمون باجكوفسكي، والمتخصص في أخبار مانشستر سيتي، فإنه تم الاتفاق بين النادي الإنجليزي وأياكس أمستردام على انتقال كارلوس بورجيس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، مع بند يتيح إعادة شراء اللاعب، وكذلك وجود نسبة 20% من البيع المستقبلي لأي ناد آخر.

وافق نادي مانشستر سيتي، على رحيل الشاب كارلوس بورجيس، إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي، بعدما كان قريبًا من الانتقال إلى وست هام يونايتد.

ولم يوقع وست هام يونايتد مع أي لاعب حتى الآن في الانتقالات الصيفية الحالية، وكان يرغب في أن يكون البرتغالي بورجيس أول الانتقالات، لكن النادي الهولندي اقتحم السباق على التعاقد مع اللاعب ونجح في إقناعه.

ولن يكون بورجيس أول الراحلين عن مانشستر سيتي، خلال الانتقالات الحالية، فقد رحل عيسى كابوري، وجوش ويلسون على سبيل الإعارة، فيما رحل إلكاي جوندوجان ورياض محرز ويانخيل هيريرا بشكل نهائي.

وعلى الصعيد الآخر، فقد حسم مانشستر سيتي صفقة وحيدة حتى الآن، وهي التعاقد مع الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط تشيلسي، ويبحث التعاقد مع لاعبين آخرين بعدما رحل محرز.