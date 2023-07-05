ماونت يودّع جماهير تشيلسي: إنّه القرار المناسب في هذه اللحظة من مسيرتي

ودّع ميسون ماونت، لاعب وسط إنجلترا، جماهير “تشيلسي” في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء، ليؤكد رحيله عن النادي اللندني، وسط تكهنات بالانتقال لمنافسه المحلي مانشستر يونايتد.

وذكر موقع ذا أثليتيك أنّ يونايتد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع ماونت لخمس سنوات مقابل 55 مليون جنيه استرليني (69.93 مليون دولار) بجانب خمسة ملايين في صورة مكافآت.

وقال ماونت في الفيديو: “نظرًا للتكهنات في آخر ستة أشهر ربما لن تكون هذه مفاجأة لكم، لكن هذا لا يسهل على الإطلاق إبلاغكم بأنني اتخذت قرار مغادرة تشيلسي”.

وأضاف: “شعرت بأنكم تستحقون أكثر من مجرد بيان مكتوب، لذا أردت إبلاغكم بشكل مباشر عن امتناني لدعمكم خلال آخر 18 عامًا”.

وتابع: “أعرف أن بعضكم ليس سعيدًا بقراري، لكنه القرار المناسب بالنسبة لي في هذه اللحظة بمسيرتي”.

وخاض اللاعب البالغ عمره 24 عامًا مباراته الأولى مع تشيلسي في 2017 وسجل بعدها 33 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة في 195 مباراة بجميع المسابقات مع النادي.

وواصل ماونت: “التحقت بصفوف تشيلسي في السادسة من عمري وخضنا الكثير من اللحظات سويًا. الفوز بكأس الشباب وجوائز لاعب العام وكأس السوبر وكأس العالم للأندية وبالطبع ليلة الفوز بدوري أبطال أوروبا لا تنسى. أود أن أشكر الأكاديمية لدورها المؤثر للغاية في مسيرتي بعمر صغير، للمدربين الذين تعاملت معهم وللطاقم وكل زملائي الذين أصبحوا أشقاء لي عبر السنين، والأهم أنتم (الجماهير)”.

هذا وخاض لاعب المنتخب الإنجليزي 24 مباراة بالدوري الممتاز في الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، لكنه عانى من إصابة بالحوض.