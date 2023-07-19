مايا دياب تكشف عناوين أغاني ألبوم MyMayaV وتُعيدنا إلى MyMaya

بصورة رائعة تعيدنا بها إلى أجواء ألبومها الأول MyMaya كشفت النجمة مايا دياب عن عناوين ألبومها الجديد المنتظر MyMayaV وهي: كلّن قالولي، قولّي، تعالى وافرح، طاقة إيجابية، وتقلان.

ونلاحظ من خلال الصورة التي شاركتها أنها أضاءت أغنية “طاقة إيجابية” لأنها سبق وأصدرتها، وأغنية “تقلان” لأنها ستصدرها قريبًا جدًا، وقد صورتها مع المخرج جو بو عيد.

أما عنوان الأغنيتين الأخيرتين فأخفته مايا لوقت لاحق تكشفه بوقته (TrackVI ،TrackVII).

وبالعودة للصورة الخاصة بالألبوم الجديد الذي تتعاون فيه مع Warner music، تقصدت مايا أن تعيدنا إلى صورة غلاف ألبومها الأول التي يعتبرها جمهورها ومحبيها من الصور الأيقونية التي لا زالت حتى اليوم متداولة، فجاءت الصورة الحديثة نسخة جديدة عنها مع فارق الوقت بينهما.