مدرب مانشستر سيتي: نعاني في بداية كل موسم.. ولكن!

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي (الجمعة 4-8-2023) إن أرسنال يحظى بأفضلية على فريقه قبل مواجهتهما في مباراة درع المجتمع لكرة القدم بالنظر إلى ازدحام جدول منافسات فريقه في الجزء الأخير من الموسم المنصرم الذي توج فيه بثلاثية من الألقاب.

وخاض سيتي جدول منافسات طاحن خلال الموسم الماضي بفوزه بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي بخلاف أرسنال، الذي اكتفى بالمركز الثاني في سباق الدوري.

ويبدأ سيتي، الذي فاز بدوري الأبطال للمرة الأولى في يونيو حزيران الماضي، موسمه الجديد بمواجهة أرسنال بعد غد الأحد في لقاء درع المجتمع الذي يسبق انطلاقة الدوري.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين “موقفنا الحالي أننا أنهينا (الموسم) بعد أرسنال بأسبوعين ونبدأ (هذا الموسم) متأخرين بأسبوعين. لذا لسنا في أفضل حال”.

وقال “نعاني في بداية كل موسم، لكن لا بأس ونأمل أن تساعدنا عقليتنا لنكون حاضرين وننافس”.

ويسعى أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا لتعويض إخفاقه في الفوز بالدوري الموسم الماضي عندما فرط في صدارة المسابقة في الجولات الأخيرة لصالح سيتي، ويعتقد غوارديولا أن الفريق اللندني تعاقد مع لاعبين قادرين على المشاركة في التشكيلة الأساسية على الفور.

وتعاقد أرسنال مع لاعب وسط إنجلترا ديكلان رايس من وست هام يونايتد وكاي هافرتس من تشيلسي والمدافع يورن تيمبر من أياكس أمستردام.

وتابع غوارديولا “قرر رايس الانتقال إلى أرسنال، أتمنى له كل التوفيق. إنه شخص رائع حقيقة، وهو مهم لمنتخب إنجلترا. تعاقد أرسنال مع لاعب جيد جدا”.

وأضاف “لم يتعاقدوا مع لاعبين لزيادة عناصر الفريق، تعاقدوا مع لاعبين قادرين على اللعب في التشكيلة الأساسية. لم أكن أتوقع خلاف ذلك”.