مفاجأة تهز العالم.. ضربة جديدة من الدوري السعودي لبرشلونة

يتواصل الحديث حول صفقات الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة، حيث يسعى الفريق إلى تدعيم صفوفه بتوصيات من المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.

وارتبط اسم كل من البرتغاليين “برناردو سيلفا ، جواو كانسيلو” بالانتقال إلى صفوف البارسا خلال الفترة الماضية، إلا أن المشاكل المالية لفريق برشلونة تحول دون إتمام تلك الصفقات.

ونشرت تقارير صحفية برتغالية، أن جواو كانسيلو يبتعد عن طريق البارسا بعد أن توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع الفريق الكتالوني، الأمر الذي فاجئ الجميع داخل أوساط النادي الكتالوني.

وأبدى تشافي هيرنانديز إعجابه الشديد من قبل بقدرات كانسيلو، مشيرًا إلى أنه الرجل المناسب في شكل برشلونة الجديد.

كانسيلو يبتعد عن طريق برشلونة

ووفقًا لصحيفة ريكورد البرتغالية، فإن جواو كانسيلو قد يذهب إلى دوري روشن للمحترفين خلال الفترة المقبلة، خاصًة مع ارتفاع راتب اللاعب والذي لن يقدر عليه فريق برشلونة خلال الوقت الحالي.

وأيضًا يعود السبب في ذلك إلى وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز، الذي كان سببًا في رحيل روبن نيفيز إلى صفوف الهلال، حيث من المحتمل أن يستمع إلى العروض المقدمة من الدوري السعودي من أجل ضم كانسيلو خلال الفترة المقبلة.

ومن المؤكد أن يرحل كانسيلو خلال الفترة المقبلة، خاصًة مع المشاكل السابقة بينه وبين بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حيث لا يرغب الأخير في بقاءه.