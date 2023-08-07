"مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!

كشف صحيفة ليكيب الفرنسية عن رغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان في الرحيل عن الفريق.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار أخبر باريس سان جرمان برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الصيف الحالي.

ويرغب في العودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة أكثر من أي شيء آخر وفقا للصحيفة الفرنسية.

وتأتي رغبة نيمار في الرحيل بسبب تأثره بموقف جماهير باريس سام جرمان التي طالبته بالرحيل عن الفريق أمام منزله في الموسم الماضي ويشعر بعدم الحماية من قبل النادي.

ولفتت ليكيب إلى أن نيمار قد ينضم لكيليان مبابي، الذي قد يرحل عن باريس سان جيرمان هو الآخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

كما انضم نيمار إلى باريس سان جرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.

وفاز نيمار بـ12 لقبًا مع باريس سان جرمان، كلها محلية.