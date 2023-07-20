ملحم زين لصوت بيروت إنترناشونال: بعلبك كان حلمي وتحقق

حلم كبير حققه المطرب ملحم زين بوقوفه على خشبة مسرح قلعة بعلبك في ليليتين كانتا من العمر حسبما قال لـ”صوت بيروت إنترناشونال” وبعد تألقه في مهرجان بعلبك الدولي، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور، يستعد زين لطرح ألبومه الجديد، الذي وعد جمهوره بأن يكون مفاجأة، إذ يظهر فيه بشكل مُختلف ومميز عن باقي أعماله الفنية.

ويؤكد أن الألبوم استغرق منه وقتًا ومجهودًا كبيرين حتى يخرج إلى النور، وسيتم طرحه خلال الفترة القريبة المقبلة، إذ يقول: “ألبوم متنوع ما بين الرومانسية والشعبية، فهو عبارة عن فلكلور واحد مزيج من اللبناني والفلسطيني والأردني وهذا الألبوم سيكون مميزًا ومختلفًا ويناسب الذوق العام للجمهور العربي”.

لدى ملحم زين محاولة واحدة في اللهجة المصرية، من خلال تجربته في أغنية “عداني العيب”، التي طرحت منذ أكثر من عشر سنوات، كلمات الشاعر محمد البوغة وألحان محمود خيامي، وتوزيع خالد نبيل، ومن بعدها لم يقدم أي أغنية باللهجة المصرية، رغم تألقه في حفلات مهرجان الموسيقى العربية بمصر، وحول ذلك يقول: “مصر هي بوابة اكتشاف النجوم، والغناء باللهجة المصرية شرف لأي فنان عربي، وقريبًا هناك تحضيرات خاصة من أجل تقديم أغنية باللهجة المصرية”.

وتطرق في الحديث عن علاقته بالموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وكيف أثر في مسيرته الفنية، إذ يقول: “شرف كبير لي أن أغني في مهرجان بعلبك، أغنية من ألحان العظيم محمد عبدالوهاب، فهذا الرجل تربيت على ألحانه منذ الصغر، من خلال حب والدي له ولكل ما يقدمه، فتأثرت بهذه الأجواء وهذا الأمر أعتبره نعمة كبيرة ساهمت في تكوين شخصيتي الفنية”.

ويضيف “كما أنني قدمت في المهرجان بعضًا من مقتطفات الراحل وديع الصافي، وأعتبر نفسي محظوظًا؛ لأن هذا المبدع هو مدرسة وتاريخ ومرجع لأي فنان وسنظل نتعلم منه”.

رغم تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تألقه في مهرجان بعلبك، إلا إنه لا ينشغل بهوس السوشيال ميديا، ولا يعتبر “التريند” مقياس نجاح الفنان، إذ يقول: “لا بد أن يكون التريند من اختيار الجمهور وذوقه الحقيقي، وليس بالأرقام الوهمية، فكم من فنانين لديهم أرقام خيالية للمشاهدات وليسوا نجومًا حقيقيين، فأنا أؤمن بأن نجاح العمل يكون من خلال المسرح أو الشارع وكيف أثر وترك بصمة في قلب الجمهور”.

ويضيف: الأغنية الناجحة تعتمد على الكلمة واللحن والإحساس والتوزيع الموسيقي، لذلك أحرص على انتقاء الأغنيات التي أقدمها للجمهور بشكل كبير للغاية والتدقيق في أبسط التفاصيل، وهذه أعتبرها نعمة حتى تقدم عملًا فنيًا مميزًا “.

ويُشير ملحم زين إلى أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لأكثر من حفل في مختلف أنحاء العالم مثل سوريا، لبنان، اليونان، كندا، أمريكا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، والأردن.