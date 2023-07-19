من جديد.. مبابي يصدم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن استمرار الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان مع فريقه، مع إمكانية تجديد عقده لعام آخر.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس ممتد حتى يونيو 2024.

وأثير مؤخرًا أزمة بين مبابي والخليفي رئيس سان جيرمان، حيث الفرنسي يريد الاستمرار حتى نهاية عقده قبل الرحيل بالمجان الصيف القادم، وهو الأمر الذي يرفضه ناديه، حيث يفضل بيعه هذا الصيف إذا رفض تجديد عقده.

ووفقًا للصحفي دانيال ريولو كشف أخبار صادمة لريال مدريد عبر إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيستمر مع باريس وسيلعب بصفوف الفريق خلال الموسم القادم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أشار إلى أن مبابي قد يوقع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان ولكن لفترة قصيرة وبالتحديد حتى عام 2025، مع تحديد قيمة معينة في حالة الاتفاق على بيعه في 2024.

وتابع أن ريال مدريد يعيش حالة من توخي الحذر في التعامل مع الوضع، حيث يهتم الرئيس فلورنتينو بيريز بكافة التفاصيل الداخلية دون التدخل في أي شيء يحدث بين مبابي وباريس.