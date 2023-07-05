موعد انطلاق موسم 2024 لفورمولا 1

سيتكون موسم 2024 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من 24 سباقا وهو رقم قياسي مع عودة جائزة الصين بعد غياب خمسة أعوام، فيما سينطلق الموسم بسباقين متتاليين يومي السبت في البحرين والسعودية قبل بداية شهر رمضان.

وسيتم تغيير موعد جائزة اليابان الكبرى في حلبة سوزوكا من سبتمبر أيلول إلى السابع من أبريل نيسان، مع إقامة سباق أستراليا في 24 مارس آذار والصين في 21 أبريل.

وينتقل سباق أذربيجان من أبريل إلى 15 سبتمبر قبل أسبوع من جائزة سنغافورة الكبرى، فيما سيتم تنظيم جولتي قطر وأبوظبي في أسبوعين متتاليين حيث تسعى الرياضة لإقامة السباقات في نفس المنطقة الجغرافية في فترات متقاربة لأسباب الاستدامة واللوجستية.

وينطلق الموسم في حلبة الصخير البحرينية في الثاني من مارس، وينتهي في أبوظبي في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 “هناك اهتمام كبير وطلب مستمر على فورمولا 1، وأعتقد أن هذا الجدول يحقق التوازن الصحيح بين السباقات التقليدية والحلبات الجديدة والقائمة”.

وكان من المقرر إقامة 24 جولة في الموسم الحالي مع انضمام حلبة لاس فيجاس، لكن تم إلغاء سباق الصين بسبب قيود كوفيد-19، فيما تسببت الفيضانات الشديدة في إلغاء جائزة إميليا رومانيا.