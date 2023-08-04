الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميلان يتعاقد مع لاعب الوسط الأمريكي "يونس موسى"

منذ 18 ثانية
يونس موسى

يونس موسى

A A A
طباعة المقال

أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط الأمريكي يونس موسى من بلنسية الإسباني لمدة خمس سنوات (الجمعة 4-8-2023).

ولم يكشف النادي عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن ميلان دفع نحو 20 مليون يورو (22.07 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما والذي سيرتدي القميص رقم 80.

والتحق موسى، خريج أكاديمية أرسنال للمواهب، بصفوف فريق بلنسية الرديف في 2019 ولعب مع الفريق الأول في العام التالي. وخاض 108 مباريات بجميع المسابقات مع الفريق الإسباني.

كما شارك في 24 مباراة دولية مع الولايات المتحدة وساعد منتخب بلاده في تحقيق لقب دوري أمم الكونكاكاف للمرة الثانية على التوالي في يونيو حزيران الماضي.

وأصبح موسى ثامن صفقة لميلان الذي أنفق نحو 100 مليون يورو في فترة الانتقالات الحالية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

المدير الفني لمنتخب زامبيا بروس موابي
فضيحة أخلاقية تهز مونديال كأس العالم للسيدات.. والفيفا يتحرك!
بيب غوارديولا
مدرب مانشستر سيتي: نعاني في بداية كل موسم.. ولكن!
السيدة بعد إنقاذها
فيديو يصعب تصديقه.. 90 دقيقة بين فكَي تمساح ثم نجت من الموت!

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
وليم نون
وليم نون لمسؤول كبير في حزب الله: "فشر على نصّ رقبتك"