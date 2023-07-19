الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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ميلان يتعاقد مع لاعب الوسط رايندرز من ألكمار

منذ 35 دقيقة
تايجاني رايندرز

تايجاني رايندرز

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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، التعاقد مع لاعب الوسط تايجاني رايندرز قادما من ألكمار الهولندي بعقد يمتد لخمس سنوات حتى 2028.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة ولكن وسائل إعلام إيطالية قدرتها بنحو 20 مليون يورو (22.39 مليون دولار) إضافة إلى متغيرات.

وتألق اللاعب الهولندي الموسم الماضي مع ألكمار إذ سجل سبعة أهداف ولعب 12 تمريرة حاسمة في 54 مباراة لعبها في كل المسابقات.

وهذه الصفقة الخامسة التي يبرمها فريق المدرب سيتفانو بيولي خلال فترة الانتقالات الحالية بعد ماركو سبورتيلو ولوكا روميرو وروبن لوفتوس-تشيك وكريستيان بوليسيك.

ويعوض رايندرز (24 عاما) رحيل ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في وقت سابق هذا الشهر.

وانضم اللاعب إلى تشكيلة هولندا للمرة الأولى في نهائيات دوري الأمم في يونيو حزيران الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة.

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