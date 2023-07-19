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انتصار ساحق.. بايرن ميونيخ يفوز بنتيجة "27-0"!

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2023 12:18 مساءً
شعار فريق بايرن ميونيخ

شعار فريق بايرن ميونيخ

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تمكن نادي بارين ميونيخ من إلحاق هزيمة قاسية فريق روتاخ-إيجرن خلا مباراة ودية جمعت بينهما انتهب بفوز البايرن بنتيجة 27 هدافاً مقابل لا شيء.

المباراة الودية أقيمت بين الفريقين الثلاثاء (18-7-2023)، استعدادا للموسم الجديد للتخلص فقط من حالة الاسترخاء، ضمن معسكر تدريبي لبايرن ميونيخ في تيجرنسي استعدادا للسفر في جولة خارجية آسيوية.

وقبل المباراة علت الابتسامة وجوه لاعبي روتاخ-إيجرن خلال التقاط صورة جماعية للفريقين قبل اللقاء.

لكن سرعان ما اختفت هذه الابتسامة عندما افتتح، جمال موسيالا، الذي حسم اللقب للعملاق البافاري في المباراة الأخيرة للموسم الماضي حين سجل هدفا في الدقيقة 89 ليمنحه الفوز 2-1 على مضيفه كولن ويخطف اللقب من بروسيا دورتموند، التسجيل في الدقيقة الثالثة.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما 18-صفر قبل أن يستبدل المدرب، توماس توخيل، جميع تشكيلته في الشوط الثاني لكن المباراة سارت في اتجاه واحد أيضا.

وسجل، موسيالا، ومارسيل زابيتسر، وماتيس تيل، خمسة أهداف لكل منهم بينما سجل، سيرج جنابري، ثلاثية وهز 13 لاعبا مختلفا الشباك.

وقال توخيل بعد المباراة “قطعنا شوطا طويلا في الاستعدادات أكثر من فترات سابقة. نحصد ثمار العمل الشاق. الجميع بات مستعدا”.

وأصبحت مواجهة روتاخ-إيجرن قبل أي موسم جديد من التقاليد الراسخة لبايرن الذي فاز 23-صفر في 2019.

ونجح روتاخ-ايجرن في تسجيل هدفين في مباراة في 2018 قبل الخسارة بنتيجة 20-2.

    المصدر :
  • الحرة

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