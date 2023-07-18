نجم ليفربول في طريقه للانضمام إلى اتحاد جدة

وافق النجم الدولي البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط ليفربول على البنود الشخصية تمهيداً لانتقاله إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي (دوري روشن).

ووصل الريدز عرض من الاتحاد بقيمة 40 مليون جنيه استرليني وفقاً لموقع “فوتبول إنسايدر”، ويبدو أن النادي الإنجليزي وافق عليه.

ومع أن يورغن كلوب مدرب ليفربول كان يفضل بقاء نجم خط الوسط البرازيلي، إلا أن رحيله بات وشيكاً على ما يبدو، بانتظار تجاوزه للفحص الطبي الروتيني خلال الأيام القليلة القادمة.

ووصل فابينيو إلى ملعب آنفيلد قادماً من موناكو عام 2018 مقابل 43.7 مليون جنيه.

يذكر أن اللاعب سجل 11 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى خلال 219 مباراة خاضها مع الريدز وفاز معه بسبعة ألقاب.

وسينضم البرازيلي بالتالي إلى الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا في صفوف اتحاد جدة.