نيكول سابا لصوت بيروت إنترناشونال: أغنية feeling cool تحمل طاقة إيجابية

أطلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على جمهورها بأغنية جديدة تحمل اسم “Feeling cool”، طُرحت خلال الفترة الأخيرة، إذ حقق العمل الذي كتب كلماته مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، يتزامن موعد الاحتفال بالأغنية الجديدة مع عيد ميلاد نيكول سابا، الذي وافق 26 حزيران، إذ ترى أنه احتفال من نوع خاص، قائلة: “المختلف بالنسبة لي أنه في هذه الفترة احتفل بنجاح الأغنية وبمناسبة عيد ميلادي الذي يصادف دائمًا تواجدي في مصر كل عام بموسم الصيف، إذ أُفضّل الاحتفال به بطريقة مختلفة، والاحتفال هذا العام له مذاق خاص، لأن نجاح الأغنية بمثابة هدية كبيرة لي، خاصة أنني بذلت فيها مجهودًا كبيرًا وأرهقتني واستغرق تحضيرها وقتًا طويلًا”.

وأضافت نيكول سابا لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن النجاح دائمًا ما يحمّلها مسؤولية كبيرة على عاتقها في كيفية اختيار أعمالها المقبلة، من ناحية تصوير الكليب وكلمات الأغاني والألحان.

“عمري ما خليت حاجة في نفسي، مبهوبش لدكتور نفساني دي حياتي خلاص”.. جاءت هذه الكلمات على لسان نيكول في أغنيتها الجديدة، وهو ما قالت عنه ، إن هذه الجملة من ضمن الكلمات التي لمستها بشدة في العمل، وتعبر عنها، مضيفة: “الأغنية لا تلمسني أنا فقط لكن كل شخص استمع إليها، واتخذت قرارًا منذ فترة أن أكون “رايقة” وأريح نفسي من ضغوطات الحياة وألا أجعل أي شيء سلبي يؤثر عليّ، لذلك أريد أن تصل الأغنية للجمهور بنفس إحساسي، وأن يعيشه معي، خاصة أننا أصبحنا نعاني كثيرًا من الأمور الصعبة سواء في العمل أو في حياتنا بشكل عام، وهو ما يضعنا تحت ضغط، لذلك أوجه نصيحة للجميع أن حياتنا مهمة ولا بد من الحفاظ على نفسيتنا والعيش بطاقة إيجابية”.

تبذل نيكول سابا جهدًا كبيرًا في البحث عن كل أغنية جديدة تحضرها رغبة منها في الحفاظ على النجاح الذي حققته بشكل كبير وهو ما حدث مع الأغنية الأخيرة، إذ قالت: “ما أعجبني في الكليب هو أنه طُرح مع توقيت الأغنية حتى يُكملا بعضهما، خاصة أنني أحاول دائمًا البحث عن كل ما هو جديد، لذا أستغرق وقتًا في البحث والاستماع إلى أغانٍ كثيرة لاختيار ما يليق لي، ثم اختيار فريق عمل جيد لأن إحساسي يقودني للشخص الجيد الذي يفديني وهذا ما حدث مع مخرج الكليب إيلي فهد، الذي أحب الأغنية بشكل كبير، وقدّم فيها كل شيء مميز، فهي تشبهه، خاصة أن لديه سمة الابتكار، واستطاع أن يوصل الرسالة بالصورة”.

الاختلاف عند نيكول لا يتوقف عند اختيار كلمات الأغنية والمخرج فقط، بل أيضا تقديم كليب جديد على الرغم من تصويره في لوكيشن واحد، وأوضحت أن الكليب تم تصويره في لوكيشن واحد، هو “المطبخ”، لكن رغم ذلك قدّم به أكثر من شكل، وكأنه “لعبة”، فتارة نجد فيه “غسالة” وأخرى “ديسكو”، للتنوع بالإضافة إلى ظهورها بـ”6 نيولوك مختلفة”، وهو ما يحمل معاني كثيرة، موجهة الشكر لفريق العمل الذي جعل الأغنية إيجابية. شهد الفيديو كليب مشاركة خاصة بين نيكول سابا وزوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، في أول تعاون بينهما، قائلة: “لم أعلم بمشاركة زوجي لي في الكليب حيث جاء لي آخر يوم تصوير، وقام المخرج بتصويره ثم فوجئت بوجود مشاهده في المونتاج وكانت لقطة عفوية وخفيفة وأعجبتني كثيرًا، لدرجة أن الجمهور طالبنا بتكرار التعاون مرة أخرى، لكننا ما زلنا في انتظار العمل الجيد الذي سيجمعنا”.