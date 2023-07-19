هجوم عنيف على رونالدو بسبب ميسي!

شن مايكل لاهود اللاعب السابق بالدوري الأمريكي، هجوما لاذعا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بسبب تصريحاته عن البطولة.

رونالدو خرج مؤخرًا للتقليل من أهمية الدوري الأمريكي عندما سُئل عن إمكانية مشاهدته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال تجربته الجديدة مع إنتر ميامي.

وقال المهاجم المخضرم إن الدوري السعودي أفضل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة بل يتفوق على الدوريين الهولندي والتركي، ليرد عليه مايكل لاهود الذي خاض مسيرة حافلة في أمريكا مع أندية شيفاس يو إس إيه وفيلادلفيا يونيون وإف سي سينسيناتي.

ورد لاهود على رونالدو في تصريحات لشبكة “سي بي إس سبورتس” قائلًا:”يبدو أن رونالدو يدخن الشيشة كثيرًا، هذا تصريح مثير للسخرية، حيث يدعي أنه في غضون عام واحد فقط أصبح الدوري السعودي أفضل من الدوري الهولندي والدوري التركي”.

يذكر أن الدوري السعودي يعيش طفرة هائلة خلال هذه الأيام، بقدوم العديد من النجوم الكبار مثل كريم بنزيما، نجولو كانتي، روبيرتو فيرمينو، روبن نيفيش، كاليدو كوليبالي ومارسيلو بروزوفيتش.