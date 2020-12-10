آثار مدمرة للاكتئاب في الصغر تصل لحد الموت المبكر

يعتبر الاكتئاب من أخطر الأمراض النفسية التي تصيب الأطفال والتي قد تمتد اثاره على مدار سنوات حياتهم ، ويصاب بعض الأطفال بالاكتئاب ، الأمر الذي يؤثر بطريقة سلبية على اهتماماتهم والأنشطة الاجتماعية والحياة الأسرية والتحصيل المدرسي، وغيرها .

كشفت دراسة سويدية أن الأفراد الذين يتم تشخيصهم بالاكتئاب في مرحلة مبكرة من عمرهم، ما بين 5 و19 عاما، معرضون لمخاطر الوفاة المبكرة بمقدار ستة أضعاف، مقارنة بغيرهم ممن لم يعانوا من هذه الحالة النفسية.

وخلال الدراسة، تتبع الباحثون شريحة مكونة من نحو 1.48 مليون شخص، للنظر بشأن وجود صلة ما بين اكتئاب الطفولة أو المراهقة وسوء الحالة الصحية لدى نفس الأشخاص عندما يكبرون.

ورغم أن الدراسة كشفت عن زيادة مقدارها 14 ضعفا في الموت الناجم عن إيذاء النفس، المرجح ارتباطه بالاكتئاب أيضا، وجد الباحثون أن الذين عانوا من اضطرابات عقلية في صغرهم كانوا أكثر عرضة للعشرات من الأمراض الخطيرة مستقبلا.

ووجدت الدراسة أن الاكتئاب كان أحد أكثر الاضطرابات العقلية شيوعا ما بين الأطفال والمراهقين.

ووفقا للدراسة فإن نحو 2.8 بالمئة من الأطفال، ما بين 8 و13 عاما، يعانون من الاكتئاب.

وارتفعت النسبة إلى 5.6 بالمئة للفئة العمرية الواقعة ما بين 14 إلى 18 عاما.

ووفقا للباحثين، فإن هذه هي أكبر دراسة من نوعها، والتي تبحث في العلاقة بين الصحة العقلية في الصغر والصحة البدنية لدى البالغين.

وعرّفت الدراسة الاكتئاب في الصغر بأنه حالة تلقي تشخيص واحد على الأقل بالاكتئاب للمرضى ما بين 5 و19 عاما.

وربطت الدراسة بين الاكتئاب في الصغر وإساءة استخدام المواد المخدرة وتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة، بالإضافة إلى الوفاة المبكرة.