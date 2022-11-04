أبرزها السحايا.. أمراض لها نفس أعراض الأنفلونزا

قد تبدو الحمى والسعال والبرد مثل أعراض الأنفلونزا، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، فهناك أمراض أخرى لها نفس أعراض الأنفلونزا، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب ما نشر موقع .”Health”

والأنفلونزا الموسمية هي نوع شائع من العدوى الفيروسية التي يمكن أن تكون قاتلة، خاصة في المجموعات المعرضة للخطر مثل الأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة.

عادةً ما يتأثر الحلق والأنف والرئتان بالأنفلونزا يمكن أن يحدث هذا المرض التنفسي بسبب مجموعات مختلفة من الفيروسات:

احترس من أعراض الأنفلونزا

يمكن أن تسبب الأنفلونزا أعراضًا مثل الحمى والتهاب الحلق والقشعريرة وآلام العضلات والسعال والاحتقان وسيلان الأنف والصداع والإرهاق حتى القيء والإسهال قد يعاني منه بعض الناس، ومن المهم أن تتذكر أنه ليس كل مرضى الأنفلونزا يعانون من الحمى.

أمراض لها أعراض تشبه الأنفلونزا

1. كورونا

لا يزال شبح فيروس كورونا ومتغيراته دائمة التطور يطاردنا منذ عام 2019، وتظهر العدوى بأعراض مشابهة مثل الأنفلونزا، ولكنها مرتبطة بحمى عالية الدرجة، وصداع، وفقدان التذوق والشم وسيلان الأنف، يجب أن تعزل نفسك حتى يصبح اختبارك سلبيًا لكورونا وتتلقى العلاج.

2. نزلات البرد

مرض فيروسي أيضًا، تتضاعف حالات نزلات البرد أربع مرات خلال أشهر الشتاء، يظهر نزلات البرد أيضًا بأوجه تشابه مذهلة مع الإنفلونزا الفيروسية، العامل الأكثر تميزًا هو الفترة الزمنية التي تظهر فيها الأعراض، تظهر الأنفلونزا بشكل عام في 1-3 أيام بينما يمكن أن يستمر نزلات البرد لعدة أيام إلى أسبوع واحد.

3. التهاب البلعوم الجرثومي

تشبه عدوى المكورات العقدية التي تصيب الحلق واللوزتين تقريبًا الإنفلونزا، ويمكن أن يكون لها تضخم في الغدد الليمفاوية وبقع حمراء داخل الفم وحمى عالية الدرجة، يكاد لا يظهر مع انسداد الأنف (وهي سمة شائعة في الأنفلونزا).

4. الالتهاب الرئوي

تعد العدوى البكتيرية/ الفيروسية/ الفطرية الخطيرة، والالتهاب الرئوي (أو تماسك الرئة) من المضاعفات الشائعة للأنفلونزا، تعتبر الحمى المزمنة والسعال المستمر وألم الصدر من السمات الكلاسيكية للعدوى الرئوية، يجب دخول المريض إذا تم تشخيصه بالالتهاب الرئوي ولديه ضيق في التنفس أو تشبع في مستويات الأكسجين في الدم.

5. التهاب الشعب الهوائية

التهاب المجاري الهوائية أو القصبات له أوجه تشابه مذهلة مع الإنفلونزا مثل السعال المنتج للبلغم واحتقان الأنف وآلام الحلق. ومع ذلك، يمكن أن يكون التهاب الشعب الهوائية بسبب الحساسية أو الملوثات، أيضًا، يمكن أن يمتد السعال في حالة التهاب الشعب الهوائية لأسابيع وقد يحتاج إلى الستيرويدات الاستنشاقية كعلاج.

6. عدد كريات الدم البيضاء المعدية

يحدث عدد كريات الدم البيضاء المعدية، المعروف أيضًا باسم مرض التقبيل، بسبب فيروس إبشتاين بار، يحدث بسبب مشاركة اللعاب أو التقبيل أو مشاركة الأواني، تشبه أعراضه أعراض الأنفلونزا مع تضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي ودرجة عالية من التعب وتورم الطحال.

7. التهاب السحايا

التهاب مميت في السحايا “طبقات تحيط بالدماغ والحبل الشوكي” ناتج عن فيروس أو بكتيريا له أعراض تبدأ مثل الأنفلونزا ولكنها تترافق مع تصلب الرقبة، والصداع المؤلم، والحمى الشديدة، والتقيؤ، والحساسية للضوء والصوت والارتباك وهذا من الأمراض الخطيرة.