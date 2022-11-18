الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 18 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبرزها الصداع وزيادة الوزن.. اليكم ما هي اضرار الارهاق على الجسم ؟

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2022 7:24 مساءً
الارهاق في العمل

الارهاق في العمل

A A A
طباعة المقال

هل تعلم أن الإرهاق له العديد من الأضرار التي تحل على الجسم الذي يعتاد عليه على المدي البعيد.
 
نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE”، مشيرا إلي أنه يتسبب في التعرض للكثير من المشاكل التي تحل على الجسم ويوضحها خلال الأسطر القادمة.
 
أكد التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعاني من الصداع، والسبب الإجهاد والإرهاق الشديد الذي يمر به الشخص، فيتأثر المخ ويعبر عن هذا الأمر بجعلك تشعر بالصداع.
 
كما أضاف التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعاني من مشاكل في المعدة والهضم، وهذا يثبت أن الإرهاق يؤثر سلبا على صحة المعدة، ويقلل من إنتاج هرمونات ونواقل عصبية في الجسم تساعد في عملية الهضم، ولذا تؤثر على التوازن الدقيق البكتيريا في أمعاء الشخص، ولذا يزداد لديه الإصابة بعسر الهضم، والتهاب المعدة، والإمساك أو الإسهال.
 
وأوضح التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعاني بنسبة كبيرة من زيادة الوزن، فيشعر بالرغبة الملحة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، والغنية بالدهون، وهذا النوع من الطعام يزيد لديك الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، لأن هذا الشخص يرغب في تناول الأطعمة الغير صحية والتي تعرضه لوزن زائد بشكل ملحوظ. 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من الصحة

فاكهة وخضار
مجلة تغذية ألمانية: تقطيع الثمار قد يقلل من فوائدها
الوجبات الخفيفة
ما هي الأسباب التي تدفعك لتناول الوجبات الخفيفة؟
إنفلونزا - تعبيرية
هذه أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميريام فارس
فيديو.. ميريام فارس في ورطة بسبب أغنية كأس العالم
دواء- تعبيرية
تحذير من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام
وزير الإعلام زياد المكاري
هل ينقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم؟