أبرزها الصداع وزيادة الوزن.. اليكم ما هي اضرار الارهاق على الجسم ؟

هل تعلم أن الإرهاق له العديد من الأضرار التي تحل على الجسم الذي يعتاد عليه على المدي البعيد.



نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE”، مشيرا إلي أنه يتسبب في التعرض للكثير من المشاكل التي تحل على الجسم ويوضحها خلال الأسطر القادمة.



أكد التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعاني من الصداع، والسبب الإجهاد والإرهاق الشديد الذي يمر به الشخص، فيتأثر المخ ويعبر عن هذا الأمر بجعلك تشعر بالصداع.



كما أضاف التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعاني من مشاكل في المعدة والهضم، وهذا يثبت أن الإرهاق يؤثر سلبا على صحة المعدة، ويقلل من إنتاج هرمونات ونواقل عصبية في الجسم تساعد في عملية الهضم، ولذا تؤثر على التوازن الدقيق البكتيريا في أمعاء الشخص، ولذا يزداد لديه الإصابة بعسر الهضم، والتهاب المعدة، والإمساك أو الإسهال.



وأوضح التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعاني بنسبة كبيرة من زيادة الوزن، فيشعر بالرغبة الملحة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، والغنية بالدهون، وهذا النوع من الطعام يزيد لديك الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، لأن هذا الشخص يرغب في تناول الأطعمة الغير صحية والتي تعرضه لوزن زائد بشكل ملحوظ.







