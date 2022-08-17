أبرزها اللاتيه.. 5 مشروبات تزيد من الالتهابات في جسمك

يمكن أن يؤدى ارتفاع مستوى الالتهاب إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى إذا تم تجاهلها، فى حين أن الالتهاب يمكن أن يسبب مشاكل لا تعد ولا تحصى، فإن تثقيف نفسك حول طرق الوقاية منه يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، فإن بعض الأطعمة مثل اللحوم المحفوظة والأطعمة المقلية والحلويات السكرية وغيرها من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تؤدى إلى علامات أسوأ للالتهاب المزمن، لكن المشروبات يمكن أن تؤدى أيضًا إلى هذه الحالة، وهناك مشروبات مخادعة يمكن أن تزيد من التأثيرات أيضًا، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 – مشروب اللاتيه “الأسبريسو مع الحليب بالرغوة الكثيفة”

العديد من مشروبات القهوة مليئة بالسكر، إذا كنت تتناول كوبًا كبيرًا من هذه المشروبات كل يوم، فقد تتناول كمية من السكر أكثر مما تعتقد، وتناول مشروب لاتيه مرة واحدة في الأسبوع لا يؤذيك، لكن تناول السكر المضاف باستمرار في المشروبات يمكن أن يؤذيك.

2- حليب الشوفان بالنكهات

عندما يصنع حليب الشوفان بالنكهات والسكر المضاف فإنه قد يسبب الالتهابات بالجسم، وحتى الخيارات الخالية من النكهات يمكن أن تحتوى على نحو 7 جرامات من السكر لكل حصة، بالنسبة لأولئك الذين لديهم حساسية من الجلوتين يمكن أن يجعل رد فعلهم الالتهابي أسوأ.

3 – المشروبات المحلاة بالسكر

يمكن للإفراط في تناول السكريات المضافة أن يسهم في حدوث التهاب مزمن، والعديد من المشروبات المحلاة بالسكر ليس لها أي قيمة غذائية تقريبًا، مما يعني أنها توفر لك السكر والسعرات الحرارية فقط حاول استبدالها بالماء، والمياه ذات النكهة الخفيفة.

4 – العصائر المعبأة

في حين أن العصائر يمكن أن تكون خيارًا رائعًا لاستبدال الوجبة أو الانتعاش بعد التمرين، لكنها تكون غنية بالسكر المضاف والمواد الصناعية، لكن لا ينبغي الخلط بين هذا وبين الفاكهة أو عصير الفاكهة الطازج، والذي يعتبر سكرًا طبيعيًا، فنحن نتحدث عن السكر المضاف وعند استهلاكه بمرور الوقت، يمكن أن يساهم في حدوث الالتهابات، خاصة إذا كنت تشرب مشروبات أخرى محلاة بالسكر.

5 – المشروبات الغازية

إذا لم يتسبب السكر الموجود في عصيرك في حدوث التهاب، فقد يؤدي السكر الموجود في الصودا إلى حدوث التهاب، يمكن أن يحدث الالتهاب المزمن بمرور الوقت من شرب المشروبات بانتظام مع الكثير من السكر المضاف، الصودا هي المساهم الرئيسي في إضافة السكر في النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالسكر المضاف إلى زيادة الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى المرض.