أبرزها بلح البحر.. اليكم اطعمة تحارب الاكتئاب

الاكتئاب من أمراض العصر المنتشرة، وهو اضطراب مزاجي يسبب الشعور المستمر بالحزن وفقدان الاهتمام.

يطلق عليه أيضًا الاضطراب الاكتئابي الرئيسي أو الاكتئاب السريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وتصرفك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات العاطفية والجسدية.

قد تواجه مشكلة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وقد تشعر أحيانًا كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

ويسعى العديد من العلماء والاطباء لإيجاد حلول علمية لعلاج مرض الاكتئاب، وفي هذا السياق وأشار تحليل شامل أجراه فريق دولي من الباحثين إلى أن مكملات فيتامين د، قد تخفف من أعراض الاكتئاب لدى البالغين المصابين بالاكتئاب، ويشمل التحليل التلوي عشرات الدراسات من جميع أنحاء العالم.

وأثبتت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة تقلل من الشعور بالاكتئاب.

الجزر

مليئ بالبيتا كاروتين، والتي يمكنك الحصول عليها أيضًا من اليقطين والسبانخ والبطاطا الحلوة والشمام، وربطت الدراسات هذه المغذيات بمستويات منخفضة من الاكتئاب.

لا يوجد دليل كاف للقول بأنه يمكن أن يمنع الاضطراب، لكن لا يمكن أن يؤذي الحصول على المزيد في نظامك الغذائي.

اللبن

مصدر جيد لفيتامين د. حيث ان انخفاض فيتامين د فى الجسم، فقد يتسبب ذلك في بعض الأحيان في الاكتئاب، ووجدت إحدى الدراسات النرويجية أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات فيتامين (د) كانوا أقل اكتئابًا بعد عام من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

جوز برازيلي

وهي وجبة خفيفة غنية بالسيلينيوم، مما يساعد على حماية جسمك من الجزيئات الصغيرة الضارة التي تسمى الجذور الحرة.

ووجدت إحدى الدراسات أن الشباب الذين لم يكن لديهم ما يكفي من هذه العناصر الغذائية في وجباتهم الغذائية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، لم يستطع الباحثون القول إن انخفاض السيلينيوم تسبب في الاكتئاب.

تحتوي حبة جوز برازيلي واحدة فقط على ما يقرب من نصف احتياجاتك اليومية من المعدن، لذا احرص على تحديد عدد ما تأكله، تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على هذا المعدن الأرز البني واللحم البقري الخالي من الدهن وبذور عباد الشمس والمأكولات البحرية.

بلح البحر

هذه المأكولات البحرية المفضلة هي مصدر جيد لـ B-12، وكشفت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وقد يكون نقصه يسبب نقصًا في مادة تسمى s-adenosylmethionine (SAM)، والتي يحتاجها عقلك لمعالجة المواد الكيميائية الأخرى التي تؤثر على مزاجك، إذا كنت تبحث عن أطعمة أخرى من فيتامين B-12، فجرب اللحم البقري والحليب والبيض قليل الدهن.

قهوة

يمكن أن تكون جرعة من الكافيين بمثابة نقلة تساعدك على الشعور بمزيد من التحفيز، ولكن إذا كنتِ تعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، فإن بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يزيد أعراضك سوءًا.

يقول باحثون آخرون إن تناول كوب من القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، على الرغم من أنهم غير متأكدين من السبب.

سمك السالمون

هذه الأسماك وغيرها من الأسماك مثل التونة غنية بالدهون المتعددة غير المشبعة.

يعتقد الباحثون أن هذه يمكن أن تساعدك في محاربة الاكتئاب نوع واحد من هذه الدهون، يسمى أحماض أوميغا 3 الدهنية، قد يساعد خلايا الدماغ على استخدام المواد الكيميائية التي يمكن أن تؤثر على مزاجك.

وتظهر بعض الدراسات الصغيرة أن الأشخاص الذين لم يعانون من الاكتئاب لديهم مستويات أعلى من أوميغا 3 من أولئك الذين يعانون من اضطراب المزاج.