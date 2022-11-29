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أبرز أعراض سرطان الغدة الدرقية المبكرة وكيفية اكتشافها

منذ 4 دقائق
الغدة الدرقية

الغدة الدرقية

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سرطان الغدة الدرقية هو نوع من سرطان الغدد الصماء يمكن علاجه بشكل كبير، ويساعد اكتشاف الأعراض المبكرة على العلاج مبكرا، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض سرطان الغدة الدرقية، بحسب موقع “كلايفند كلينيك”.

ما هي مراحل سرطان الغدة الدرقية؟

يستخدم مقدمو الرعاية الصحية نظام التدريج لتحديد ما إذا كان سرطان الغدة الدرقية قد انتشر وإلى أي مدى، بشكل عام، عندما تنتقل الخلايا السرطانية في الغدة الدرقية، فإنها تنتشر أولاً إلى الهياكل والعقد الليمفاوية القريبة بعد ذلك، يمكن أن ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية البعيدة والأعضاء والعظام
.
تتراوح مراحل سرطان الغدة الدرقية من 1 (I) إلى 4 (IV). بعبارات بسيطة، كلما زاد العدد، زاد انتشار السرطان.

ما هي العلامات التحذيرية لسرطان الغدة الدرقية؟

قد تشعر بكتلة أو نمو في رقبتك يسمى عقيدة الغدة الدرقية لا داعي للذعر، إذا كنت تعاني من عقيدة الغدة الدرقية، معظم العقيدات حميدة (وليست سرطانية) فقط حوالي 3 من كل 20 عقدة درقية تتحول إلى سرطانية (خبيثة).

تشمل أعراض سرطان الغدة الدرقية الأخرى:

صعوبة في التنفس أو البلع.
فقدان الصوت (بحة في الصوت).
تورم الغدد الليمفاوية في رقبتك.

ما هي علامات انتشار سرطان الغدة الدرقية؟

إذا كنت مصابًا بسرطان الغدة الدرقية الذي انتشر (منتشر) إلى مناطق أخرى من جسمك، فقد تواجه أعراضًا مثل:

التعب.
فقدان الشهية.
استفراغ و غثيان.
فقدان الوزن غير المتوقع.
اسباب سرطان الغدة الدرقية

الخبراء غير متأكدين من سبب تحول بعض الخلايا إلى سرطانية (خبيثة) وتهاجم الغدة الدرقية، يمكن أن تؤدي بعض العوامل، مثل التعرض للإشعاع والنظام الغذائي منخفض اليود والجينات المعيبة ، إلى زيادة المخاطر.

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

تضخم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية).
التاريخ العائلي للإصابة بأمراض الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية.
التهاب الغدة الدرقية
الطفرات الجينية (التغييرات) التي تسبب أمراض الغدد الصماء، مثل الورم الصماوي المتعدد من النوع 2A (MEN2A) أو متلازمة النوع 2B (MEN2B).
انخفاض تناول اليود.
السمنة (ارتفاع مؤشر كتلة الجسم).
العلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والعنق وخاصة في مرحلة الطفولة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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