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أحدث مخاطر كورونا… الشيخوخة المبكرة!

منذ 43 دقيقة
الشيخوخة

الشيخوخة

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كشفت دراسة حديثة أن 70% من المصابين بفيروس كورونا المستجد يعانون من أمراض بعض الأعضاء الداخلية التي غالبا ما تظهر في عمر الشيخوخة.

ورصد الأطباء لدى المصابين بكورونا بعض أمراض القلب، ومرض الكبد الدهني والبنكرياس، وعادة ما يعاني الإنسان من هذه الأمراض في سن الـ60 تقريبا، بينما تم رصدها لمرضى في عمر الـ40.

وقال أحد العلماء لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن فيروس كورونا يستهلك قوة الجسم ويقرب مرحلة الشيخوخة قبل موعدها المعتاد.

وحث على إجراء المزيد من هذه الدراسات وتحليل حالة أولئك الذين خرجوا من المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا بعناية.

وفي وقت سابق، قال عالم الفيروسات سيرجي نيتوسوف، إن فيروس كورونا يجمع بين خصائص عديدة موجودة في عدد من الفيروسات الأخرى.

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