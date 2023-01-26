أسباب السعال المزمن غير المصحوب بالبلغم

السعال الجاف الذي لا يحتوي على بلغم هو رد فعل طبيعي لشيء ما يثير تهيج الحلق مثل أحد ملوثات الهواء، وتنتشر أعراض الإصابة بنوبات السعال، خاصة في فصل الشتاء، ويكون السعال مزمنا في حالة استمراره لمدة تزيد عن 8 أسابيع.

وذكرت بوابة “التنفس بشكل أفضل” الألمانية أن السعال المزمن غير المصحوب بالبلغم قد يرجع إلى الأسباب التالية:

– التهاب في الشعب الهوائية السفلية (الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية)

– التهاب الجيوب الأنفية (انظر متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي)

– الربو القصبي

– مرض قلبي

– الحساسية

– الآثار الجانبية للدواء (مثل حاصرات بيتا، التي توصف لخفض ضغط الدم، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لتوسيع الأوعية الدموية، والكورتيزون لمكافحة الالتهاب)

– الأورام مثل سرطان الرئة

– جسم غريب

– الشخير

– التعرض المنتظم للملوثات

– الانسداد الرئوي

أما السعال المزمن المصحوب ببلغم فقد يرجع إلى الأسباب التالية:

– الربو القصبي

– مرض الانسداد الرئوي المزمن

– التهاب الشعب الهوائية المزمن

– الحساسية/عدم تحمل الطعام

– عدوى الرئة