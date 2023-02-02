الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون عند الشباب

منذ 16 دقيقة
التستوستيرون يعد هرمون الذكورة الرئيسي

التستوستيرون يعد هرمون الذكورة الرئيسي

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التستوستيرون هو هرمون جنسي، ويعد هرمون الذكورة الرئيسي لدى الرجل، لكن المرأة أيضا تفرزه، وهو يلعب دورا مهما في الخصوبة وكتلة العضلات.

وعزت الطبيبة سموليكوفا إلى الإجهاد أسباب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الشباب.

وقد تحدثت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، ناتاليا سموليكوفا عن أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال في سن مبكرة.

وحسب الطبيبة، قد يعود ذلك، أولا وقبل كل شيء، إلى قلة النوم والعمل الطويل على جهاز الكمبيوتر المحمول.

وأوضحت قائلة إن “هرمون التستوستيرون يمكن أن ينخفض ​​مع عادات نمط الحياة السيئة حيث يذهب الشباب إلى النوم متأخرا، أو ينامون قليلا، أو يتعرضون للون الأزرق الاصطناعي من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف لفترات طويلة من الوقت. ينخفض لديهم ​​إنتاج الميلاتونين الطبيعي، مما يؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون”.

وأضافت أن الإجهاد يلعب أيضا دورا في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط مستوى هذا الهرمون لدى الشباب ارتباطا مباشرا بكمية الكتلة العضلية.

وأشارت الطبيبة إلى أن انخفاض هرمون التستوستيرون يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. فكلما زادت الكتلة العضلية، زاد نشاط العضلات وارتفع مستوى هرمون التستوستيرون.

قبل ذلك، قالت طبيبة النفس الروسية، صوفيا سليم، إن انخفاض الحالة المزاجية والتخلف الحركي وضعف التفكير هي العلامات الرئيسية للاكتئاب، الذي يتطور عندما يكون الشخص في حالة توتر لفترة طويلة.

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