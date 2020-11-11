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أسباب خطيرة للتعرق الليلي

منذ 38 دقيقة
النوم

النوم

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ذكرت مجلة “أبوتيكين أومشاو” الألمانية المعنية بالصحة أن التعرق الليلي له أسباب عدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن الأسباب البسيطة للتعرق الليلي تتمثل في ظروف النوم غير المناسبة (فيما يتعلق بدرجة حرارة الغرفة ورطوبة الهواء والمفارش) وتناول أطعمة حريفة أو التدخين أو احتساء الخمر أو التوتر النفسي والخوف والقلق.

كما قد يرجع التعرق الليلي إلى أسباب خطيرة مثل التهاب الطبقة الداخلية للقلب والتهاب المفاصل الروماتويدي وفرط نشاط الغدة الدرقية والسكري والسل وسرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم (اللوكيميا).

لذا ينبغي استشارة الطبيب في حالة نوبات التعرق الشديدة والمتكررة خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والآلام وفقدان الوزن.

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