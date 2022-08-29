أسباب وأعراض قرحة المعدة.. وطرق العلاج

قرحة المعدة تصيب الشباب وصغار السن، وهي جرح عميق ينشأ في بطانة المعدة بفعل حمض المعدة الزائد.

وقالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن أسباب حدوث قرحة المعدة تكمن في الاستعداد الوراثي والإصابة بجرثومة المعدة (بكتيريا هليكوباكتر بيلوري) وأسلوب الحياة غير الصحي (شرب الخمر والإفراط في شرب القهوة وتناول الأطعمة الحريفة) وتناول المسكنات (حمض أسيتيل الساليسيليك والإيبوبروفين والديكلوفيناك) بشكل متكرر والتوتر النفسي المستمر.

ونادرا ما تحدث قرحة المعدة بسبب أمراض التمثيل الغذائي مثل فرط نشاط الغدة “الجار درقية”. وفي بعض الحالات، تتطور قرحة المعدة أيضا بعد العمليات الكبيرة أو الحوادث أو الحروق.

وتتمثل أعراض قرحة المعدة في الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن والغثيان وفقدان الشهية والشعور بالامتلاء وفقر الدم ووجود دم في البراز.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء. ويتم علاج قرحة المعدة بواسطة المضادات الحيوية والأدوية المثبطة لحمض المعدة. وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة كما هو الحال عند انثقاب المعدة مع التهاب الصفاق.

ومن المهم أيضا اتباع أسلوب حياة صديق للمعدة، أي الإقلاع عن التدخين والخمر والإقلال من الكافيين والأطعمة الحريفة.