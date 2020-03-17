أصحاب فئة الدم A أكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا”

توصلت دراسة صينية إلى أن الأشخاص أصحاب فئة الدم A قد يكونون أكثر عرضة للفيروس التاجى الجديد “كورونا”، حيث تشير الأبحاث فى ووهان وشنتشن إلى أن المرضى الذين يحملون فئة الدم A لديهم معدل أعلى من العدوى ويميلون إلى الحصول على أعراض أكثر حدة.

ووفقا للدراسة التى كشفت عنها صحيفة “south china post” أن الأشخاص أصحاب فئة الدم O لديهم خطر أقل بكثير للمرض المعدى مقارنة مع الآخرين.

وأخذ الباحثون الطبيون فى الصين أنماط فصائل الدم لأكثر من 2000 مريض مصاب بالفيروس فى ووهان وشنتشن وقارنوها بالسكان الأصحاء المحليين، ووجدوا أن المرضى من اصحاب فئة الدم “A” أظهروا معدلات إصابة أعلى وكانوا يميلون إلى ظهور أعراض أكثر حدة.

فى حين قال الباحثون إن الدراسة كانت أولية وهناك حاجة إلى مزيد من العمل، إلا أنهم حضوا الحكومات والمرافق الطبية على النظر فى اختلافات فئة الدم عند التخطيط لإجراءات علاج المرضى بفيروس كورونا.

وكتب الباحثون بقيادة وانغ شينغهوان من مركز الطب القائم على الأدلة والمستشفيات فى مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان: “قد يحتاج أصحاب فئة الدم A إلى حماية شخصية معززة بشكل خاص لتقليل فرصة الإصابة”.

على النقيض من ذلك كان أصحاب فئة الدم O أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مقارنةً بفصائل الدم غير O، فمن بين 206 مريضًا توفوا من Covid-19 فى ووهان ، كان 85 منهم اصحاب فئة دن من النوع A، وهو ما يزيد بنسبة 63 % وذلك بمختلف الفئات العمرية والجنسية.