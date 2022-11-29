أطعمة تساعدك على الشعور بالدفئ خلال فصل الشتاء

كشف خبراء التغذية عن تواجد أطعمة قد تساعدك على الشعور بالدفئ في فصل الشتاء، والتي يجب على الاشخاص تناولها قبل الذهاب إلى الفراش للحفاظ على دفئهم أثناء الليل.

يمكن أن يؤدي تناول المكسرات قبل النوم، مثل الفول السوداني واللوز والفستق، إلى زيادة سرعة التمثيل الغذائي ورفع حرارة الجسم وتدفئتك للنوم حيث تحتوي هذه المكسرات أيضًا على الميلاتونين، وهرمون طبيعي يساعد على التحكم في دورة نومك.

– رش القليل من القرفة في كوب من الحليب ليلاً لن يؤدي إلى تسخينك فحسب، ولكن بسبب التربتوفان الموجود في الحليب، والذي يحفزك على النوم، ستجد أيضًا أن الراحة أسهل.

– الشوفان شيئًا معتادًا أن تتناوله في بداية اليوم، لكن له العديد من الفوائد التي تثبت فائدتها في وقت النوم، وتتحلل ببطء في جسمك بسبب احتوائها على نسبة عالية من النخالة والألياف، وهذا الهضم البطيء هو الذي يطلق طاقة الاحترار بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الطعام على الميلاتونين الذي يمكن أن يحسن نومك.

– يساعد الموز المليء بفيتامين ب والمغنيسيوم في عمل الغدة الدرقية والغدة الكظرية، وبالتالي تنظيم درجة حرارة الجسم في الطقس البارد في الواقع، لا تجعل المستويات العالية من المغنيسيوم تشعرك بالدفء فحسب، بل تساعد أيضًا عضلاتك على الاسترخاء وتهدئة جسمك لضمان حصولك على النوم بسهولة.

– الزنجبيل هو طعام ممتاز آخر للاستمتاع به قبل النوم. بفضل خصائص توسع الأوعية الموجودة في الزنجبيل، يتم استرخاء الأوعية الدموية مما يساهم في زيادة تدفق الدم مما يساعد جسمك على التسخين، يمكنك اختيار شاي الزنجبيل، وإذا كنت تعاني من انسداد الأنف بسبب الطقس، فسيساعدك ذلك على النوم بشكل أفضل.