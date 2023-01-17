أطعمة تعجل بظهور الشيب المبكر

الشيب المبكر مشكلة يعاني منها الكثيرين، فإلى جانب العوامل الوراثية قد يرجع الشيب المبكر إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الغدة الدرقية والغدد الهرمونية وأمراض المناعة الذاتية، بالإضافة لنقص بعض الفيتامينات.

كشف خبراء التغذية أن هناك بعض الأغذية تعزز فرص الشيب المبكر، على رأسها السكر الصناعي.

يأتي ذلك نظرا لأن السكر الصناعي يمنع امتصاص الفيتامينات والعناصر المغذية الأخرى، مما يؤثر بالسلب على صحة الشعر، وفق المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا.

وعن السر في ذلك، أوضح المركز الألماني أن السكر الصناعي يقيد وظيفة فيتامين E المهم لصحة الشعر بصفة خاصة، مشيرا إلى ضرورة الإقلال من السكر الصناعي واستبداله بالمحليات الطبيعية كعسل النحل.

وأضاف المركز أن محسنات النكهة مثل الجلوتامات تحدث خللا بعملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يمهد لشيخوخة الشعر.

ولمواهة المشكلة، نصح المركز بالاعتماد على الوجبات الطازجة والاستغناء عن الوجبات الجاهزة قدر الإمكان.

وأشار المركز إلى أن الصبغات الصناعية وكذلك المواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى تلحق الضرر ببنية الشعر. لذلك من الأفضل تجنب الأطعمة ذات الألوان الزاهية مثل تلك الموجودة غالبا في قسم الحلويات.