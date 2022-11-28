أطعمة تعوّض نقص اليود في الجسم وتعزز المناعة

يلعب عنصر اليود دورا مهما في تعزيز مناعة الجسم، ونقص اليود فيمكن ان يؤدي الى انخفاض معدل الذكاء الخمول، زيادة الوزن وغيرها من الأضرار.

قالت أخصائية أمراض المناعة والحساسية وطب الأطفال الروسية الدكتورة يلينا باريتسكايا إن هناك مجموعة من المواد الغذائية تعوّض عن نقص اليود الموجود في الجسم ومن ثم تعزز المناعة.

وكشفت باريتسكايا “أن الجسم كله يعاني في حالة نقص عنصر اليود فيضطرب نمو وتطور الأطفال وتسوء دراستهم.

أما الكبار فيعانون من ضعف منظومة المناعة والقدرة على العمل. لذلك فإن نقص اليود في الجسم خلال فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، وبالتالي إلى خطر الإصابة بالسرطان”، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية.

واضافت الخبيرة الروسية “يمكن لثمار العنبية الحادة الخباء والفراولة والبرقوق المجفف والروبيان وسمك القد والتونة والديك الرومي والبطاطا والفاصوليا البيضاء والأعشاب البحرية أن تعوض نقصَ اليود في الجسم، لأن جميع هذه المواد هي مصدر جيد لليود وغيره من العناصر المعدنية والفيتامينات”.

ولفتت الخبيرة الروسية إلى انه يمكن تحديد نقص عنصر اليود في الجسم من خلال بعض الأعراض كاللامبالاة والنعاس والتهيج واضطراب ضربات القلب وعدم استقرار مستوى ضغط الدم والشعور المزعج في منطقة الصدر والصداع وانخفاض الشهية والمشكلات في الشعر والأظافر وضعف الانتباه والتركيز والاحساس الزائد بتغيرات الطقس.