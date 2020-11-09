أطعمة ضرورية لبناء عضلات قوية

لاشك ان زيادة حجم العضلات حلم عدد لا يستهان به من الشباب، إلا أن الامر ليس سهلا، واللجوء الى التمارين الرياضة فقط لا يكفي لتسريع الوصول الى الهدف اذ يجب ان يترافق ذلك مع تناول الطعام المناسب.

ينصح خبراء التغذية الشباب باعتماد مجموعة من الأطعمة التي تساعد على بناء العضلات بشكل سريع مع ممارسة التمارين الرياضية، أبرزها:

الألبان ومنتجاتها

توفر الألبان مزيجا جيدا للبروتينات والكربوهيدرات والدهون وهي مصدر جيد للكالسيوم، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى، فشرب كوب قبل أو بعد التمارين يساعد بدرجة كبيرة على زيادة حجم العضلات.

الأرز

يعتبر الأرز مصدرا مناسبا للحصول على الكربوهيدرات والذي يوفر عددا كبيرا السعرات الحرارية، وهو ما يساعد على التغلب على التمارين الشاقة من أجل زيادة العضلات، وفقا لموقع “هيلث لاين”.

المكسرات وزبدة البندق

تحتوي حفنة صغيرة واحدة من اللوز الخام على 170 سعرا حراريا، و6 غرامات من البروتين، و4 غرامات من الألياف، و 15 جراما من الدهون الصحية وهو ما يمكنك من الحصول بسرعة على مئات السعرات الحرارية التي تساعد في التمارين.

اللحوم الحمراء

تتمتع اللحوم الحمراء بوجود “الليوسين”، وهو الحمض الأميني الأساسي الذي يحتاجه جسمك لتحفيز تخليق البروتين في العضلات، وإضافة أنسجة عضلية جديدة، كما أنه يحتوي على 456 سعرة حرارية وما يقرب من 49 غراما من البروتين.

بالإضافة إلى ذلك، تعد اللحوم الحمراء واحدة من أفضل المصادر الطبيعية للكيرتين الغذائي، والذي ربما يكون أفضل مكمل لبناء العضلات في العالم.

البطاطس

ينصح خبراء التغذية بتناول البطاطس المسلوقة أو المخبوزة قبل ممارسة الرياضة، بسبب احتوائها على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم وتنظيم مستويات الطاقة بالجسم وتحتوي البطاطس أيضا على معادن مفيدة لصحة العضلات، مثل البوتاسيوم الذي يحسن من تدفق الدم إليها، والماغنسيوم الذي يساعدها على الاسترخاء.

الأسماك

تعد الأسماك مصدر غني بالبروتين، لما يوجد بها من نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، وهي من العناصر الغذائية التي تحتاجها العضلات بعد التمرين، إذ تساعد على إصلاح الخلايا التالفة، وخصائصها المضادة للالتهابات تعمل على تخفيف الآلام العضلية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.