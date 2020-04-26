أطعمة ونصائح بسيطة صحية لشد البطن

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يعد النظام الغذائي الصحي وسيلة فعالة لشد البطن، بالإضافة إلى التمارين الرياضية، لكن ذلك ليس الوسيلة الوحيدة، فهناك أطعمة ونصائح بسيطة من شأنها شد البطن.

إذا كنت ترغب في إذابة بعض دهون البطن، فعليك تناول البروتينات، حيث تحتوي كل خلية في جسم الإنسان على بروتينات والتي تلعب دورا مهما في عملية فقدان الوزن ولديها تأثير على هرمونات الجوع والشبع.

وأثبت العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البروتين لديهم دهون في البطن أقل من غيرهم، حيث تشمل المنتجات الغنية بالبروتين البيض واللبن والبروكلي والفول السوداني واللوز وغيرها.

القهوة والشاي

تعتبر القهوة والشاي (الأخضر) الخاليان من السكر من المشروبات الصحية في الوقت الحاضر، فاستهلاك القهوة أو الشاي بأنواعه يزيد من عدد السعرات الحرارية المحروقة ويقلل من دهون المعدة.

البروبيوتيك

تحتوي البروبيوتيك على الخمائر والبكتيريا الحية التي لها تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي، ومن هذه الأطعمة: الزبادي والمخللات وغيرها وتسهم هذه الأطعمة في شد البطن.

الدهون الصحية

يعد استخدم كميات معتدلة من الدهون الصحية كالزيوت النباتية وزيت الزيتون وزيت جوز الهند أمرا مفيدا في شكل الجسم.

الخل

أثبتت البحوث التي أجراها علماء يابانيون أن الاستهلاك المستمر لكميات صغيرة من الخل يقلل من كتلة الدهون في الجسم.

الألياف الغذائية

يمنع استهلاك الألياف الغذائية من تراكم الدهون حول أعضاء الجسم كما تقلل من زيادة الدهون في منطقة البطن، ومن هذه الأطعمة التوت الأسود والأفوكادو وبذور الكتان والشوفان.

الفواكه والخضروات

تساهم الفواكه والخضروات في تسطيح بطنك، لذا فيجب تناول 4 حصص من الخضار و 3 حصص من الفاكهة يوميًا.

الكربوهيدرات

يعد استهلاك الكربوهيدرات بشكل محدود ذا فوائد صحية كبيرة، ما يسهم في فقدان الوزن، ويمكن استبدال الكربوهيدرات المكررة بالكربوهيدرات غير المصنعة التي تساعد ذلك على التخلص من دهون البطن.

السكريات

يجب التقليل من السكريات والمشروبات الغازية، وبدلا من ذلك، يمكن تناول القهوة والشاي والمشروبات الطبيعية أو الماء.

ومن الأفضل التقليل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان عالية الدهون، مثل الجبن والزبدة والاعتماد على منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون.