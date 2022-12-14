أطعمة ينصح بها لعلاج التهاب الحلق

التهاب الحلق هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا لزيارة الطبيب، ويعد الغذاء علاجا جيدا لالتهاب الحلق، حيث يُنصح بتناول الكثير من الفيتامينات والمعادن التي ستساعدك على محاربة العدوى، بحسب سينثيا لي، أخصائية الطب الباطني ومؤلفة كتاب “Brave New Medicine”.

وينصح الأطباء بتجربة بعض الأطعمة، وعلى رأسها “الآيس كريم” للشعور بتحسن وتقوية جهاز المناعة لديك لتسريع الشفاء، بالإضافة إلى أطعمة أخرى منها:

الآيس كريم

يكشف الأطباء أن الأطعمة الباردة مثل “الآيس كريم” ممتازة بشكل خاص، لأنها تساعد في تهدئة التهاب الحلق، كما تلعب دورا رئيسيا في تقليل الالتهاب. وهنا يجدر الانتباه إلى عدم المبالغة باستهلاك السكر لما له من دور كبير في إضعاف المناعة.

الشوفان

يبدو أنه ليس للريجيم فقط، حيث يوضح الأطباء أن دقيق الشوفان مفيد لغناه بالمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة التي تحفز عمليات إزالة السموم من الجسم، ثم تخلص الجسم من الفضلات والعدوى.

الجيلو

كما يكشف الأطباء أن “الجيليو”، الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، تعتبر علاجا فعالا، حيث يوضحون أنها جيدة جدا عندما يكون لديك التهاب في الحلق، بالطبع مع مراقبة محتوى السكر.

اللبن

يعد الزبادي مصدرًا جيدًا للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى بكتيريا البروبيوتيك، وهي الجراثيم المفيدة التي تدعم وظيفة المناعة وتمنع الجراثيم الضارة من التواجد في أجسامنا.

وكشف الطب عن وجود صلة بين استهلاك الزبادي وانخفاض معدلات التهابات الجهاز التنفسي وآلام الأذن. وعلاوة على ذلك، فإن القوام البارد والناعم للزبادي يجعل من السهل ابتلاعه في حال التهاب الحلق الشديد.

البطاطا المهروسة

ينصح الأطباء بعدم إزالة القشرة عن البطاطا أثناء الهرس للحصول على مصدر غني بالمغنيسيوم وفيتامين (سي) ومضادات الأكسدة، حيث تدعم جميعها نظام مناعة قويا.

ولا بد من التأكد أن البطاطا المهروسة يجب أن تكون غير ساخنة جدًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تهيج الحلق بشكل أكبر، كما يقول الأطباء.

البيض

ينصح الأطباء بتحضيره مخفوقاً مما يجعله لطيفا على الحلق. فهو مصدر غني بالمعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم، بالإضافة إلى فيتامين (د) و (ب 12)، التي تساعد في درء العدوى السيئة التي تسبب التهاب الحلق.

السموذي

يشجع الأطباء على العصائر كطريقة رائعة للحصول على عدة فؤائد من خلال رشفات قليلة، ويقترحون الكرنب والكرفس والتوت التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومرتفعة في مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض.

وبدلاً من استخدام عصير البرتقال فقط، استخدم الماء مع برتقالة كاملة، لأنها تحتوي على الألياف المنظمة للأنسولين، بالإضافة إلى فيتامين (سي).

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق بسبب عدوى فيروسية، فيوصي الأطباء بجرعة عالية من فيتامين (سي) تصل إلى 3000 ملليغرام يوميًا، لتعزيز جهاز المناعة ومساعدتك على التعافي بسرعة أكبر، كما يوصون بإضافة الثلج المجروش لتهدئة الحلق أكثر.