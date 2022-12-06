أعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

سرطان الفم من أخطر أنواع السرطان، ولكن يمكن الوقاية منه، ويزعم بعض الأطباء أن الصوت الأجش قد يكون علامة على سرطان الفم وهو مرض يصيب الآلاف كل عام.

وأشار بعض الخبراء إلى ستة من الأعراض الأقل شهرة للمرض، وهي تشمل سماع صوت رنين في أذنك وعدم القدرة على إخراج لسانك بشكل مستقيم.

يؤكد الخبراء أنه من الضروري اكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الفم في وقت مبكر، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

وقالت كارين كوتس، من مؤسسة أورال هيلث الخيرية، إن اكتشاف سرطان الفم في وقت مبكر أمر بالغ الأهمية للتغلب على المرض، والاكتشاف المبكر يعزز فرصنا في البقاء على قيد الحياة من 50٪ إلى 90٪”.

وأضافت الدكتورة جولي شارب، رئيسة قسم الصحة ومعلومات المرضى في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: ” في معظم الحالات، ستكون هذه علامة على شيء أقل خطورة من السرطان”.

ولكن من المهم أن تخبر طبيبك أو طبيب الأسنان إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض أو أي شيء آخر غير طبيعي بالنسبة لك.

صوت خشن أو أجش

قد تكون التغييرات في الكلام وحتى اللثغة علامات على الإصابة بسرطان الفم، وقد يصبح صوتك أكثر قشورًا أو هدوءًا ويبدو قليلاً كما لو كنت مصابًا بنزلة برد إذا كان السرطان بالقرب من مؤخرة الحلق، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

يمكن أن يكون الصوت الأجش علامة على الإصابة بسرطان البلعوم السفلي، والذي يؤثر على الجزء الخلفي من الحلق وربما على الحبال الصوتية.

التورم في فمك الناجم عن السرطان يمكن أن يسبب لك اللثغة ويجعل من الصعب نطق كلمات معينة أو يجعلك تتلعثم ببعضها.

قالت كوتس: “يمكنك تغيير الصوت إذا عاد السرطان إلى فمك وأثر على حلقك، ويمكن أن يؤثر أيضًا على الكلام إذا كان لسانك يحتوي على خلايا سرطانية أو كان بالقرب من موقع السرطان”.

لكن التغيير في صوتك قد يكون أيضًا علامة على شيء أقل خطورة مثل نزلات البرد أو التهاب الحنجرة أو حتى ارتجاع الحمض.

عدم القدرة على إخراج لسانك

عدم القدرة على إخراج لسانك بشكل مستقيم هو أحد أكثر أعراض المرض غرابة.

كيف يمكن أن يسبب لك سرطان الفم اللثغة إذا كانت الكتل السرطانية على اللسان أو بالقرب منه، يمكن أن يقيد الحركة.

تقول كوتس: ” هو أكثر شيوعًا في أنواع معينة من سرطان الفم بما في ذلك سرطان اللسان والحنك الرخو وسرطان الشفاه”.

كما أنه يرتبط بسرطان الخلايا الحرشفية، وهذا هو سرطان الخلايا المسطحة التي تشبه الجلد والتي تغطي بطانة الفم والأنف والحنجرة والغدة الدرقية والحلق، وفقًا لأبحاث السرطان.

خدر مستمر وألم في الأذن

يمكن أن يحدث ألم الأذن أو التنميل أو تصلب الفك بسبب وجود ورم على العصب أو العظم.

قالت السيدة كوتس: “سيعتمد ألم الأذن وخدر الفم على مكان الورم لأنه يمكن أن يؤثر على الأعصاب، وهناك عامل آخر يمكن أن يكون حجم الورم فيما يتعلق بمدى تأثيره على بقية الفم”.

يمكن أن تؤثر الأورام على العظام والأنسجة والأعضاء والغدد المحيطة بها، وقد يكون الشعور الغريب في فمك أو فكك أو وجود رقعة خشنة أو خدر في الشفة أو اللسان علامة على زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام.

لكن ألم الأذن وخدرها ليس مجرد علامة على الإصابة بالسرطان، بل يمكن أن يكونا ناجمين أيضًا عن صداع أو وجع في الأذن.

أسنان متذبذبة

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية، فإن الأسنان التي تصبح فضفاضة دون سبب واضح هي علامة تحذير أخرى محتملة لسرطان الفم، وليس من الطبيعي أن يصاب البالغون بأسنان متذبذبة ويذكر الأطباء أنه لا ينبغي تجاهل ذلك.

يقول الخبراء إن الأورام والآفات والتشقق ونزيف اللثة يمكن أن يتسبب في تخلخل الأسنان، علاوة على ذلك، قد يرى مرضى سرطان الفم صعوبة في التعافي بشكل صحيح بعد القلع، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

حتى لو لم يكن سرطان الفم، فقد يكون سبب خلخلة الأسنان هو مرض اللثة أو إصابة، لذلك ينصح المسعفون أولئك الذين يعانون من هذه الأعراض بالتحدث مع الطبيب أو طبيب الأسنان.

طنين

رنين الأذن، المعروف باسم طنين الأذن، هو عرض نادر لسرطان الفم، ويمكن أن يشعر الطنين أيضًا وكأنه أزيز أو خفقان أو هسهسة في أذنك.

في حين أن هذه الضوضاء ليست في العادة شيئًا خطيرًا، إلا أنها يمكن أن تكون ناتجة عن ورم يقع بالقرب من الفك أو الأذن أو الأنف لأنه يؤثر على الأعصاب المحيطة به.

يعتبر طنين الأذن من أعراض سرطان البلعوم الأنفي بشكل خاص، وهو نوع نادر من السرطان يصيب جزءًا معينًا من الحلق، والذي يربط الجزء الخلفي من الفم بالأنف.

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى لهذا النوع من سرطان الرأس والرقبة حدوث نزيف أنفي متكرر وانسداد أو انسداد الأنف بشكل مستمر. ومع ذلك، قد يكون اكتشاف هذا السرطان أمرًا صعبًا لأن الأعراض تشبه بعض الحالات الطبية الأخرى الأقل خطورة.

فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن غير المقصود من الأعراض الشائعة للعديد من أنواع السرطان المختلفة، ويمكن لسرطان الفم أن يجعل تناول الطعام مؤلمًا أو يصعب البلع بسبب الأورام والقروح، لذلك قد يتسبب في فقدان المصابين به للشهية، وفقًا لأبحاث السرطان.

يمكن أن يكون فقدان الوزن الشديد عندما لا تتبع نظامًا غذائيًا وتناول الكثير من الطعام علامة على الإصابة بالدنف – عندما يحرق الجسم السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد ويفقد العضلات والدهون.

إلى جانب السرطان، يمكن أن يحدث في المراحل المتقدمة من المرض، مثل أمراض القلب والكلى، وكذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

لا يفهم العلماء تمامًا الآليات الكامنة وراء الدنف لكن في مرضى السرطان، يعتقدون أن الأورام تطلق مواد كيميائية في الدم تساهم في فقدان الدهون والعضلات.

يحذر الدكتور شارب، من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، من أن التدخين من الأسباب التي يمكن الوقاية منها للإصابة بسرطان الفم.

يكاد يكون خطر الإصابة بسرطان الفم ضعفًا بالنسبة للمدخنين، ويحدث حوالي اثنين من كل ثلاثة سرطانات في الفم نتيجة للتدخين.

قال الدكتور شارب: “إذا كنت شخصًا مدخنًا، فإن الإقلاع عن التدخين تمامًا هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك”.

وأضافت المؤسسة الخيرية أن فيروس الورم الحليمي البشري من النوع 16 و 18 مرتبطان أيضًا بحوالي ثلاثة من كل أربعة من سرطانات الفم والبلعوم وسرطان اللوزتين وأكثر من واحد من كل عشرة سرطانات تجويف الفم والبلعوم السفلي.