أعراض عليك الحذر منها.. ماذا تعرف عن مرض "تعفن الدم"؟

لعل الكثير منا يتوجه بشكل دوري إلى أحد المختبرات لإجراء فحص دوري للدم اتباعاً لنصيحة الطبيب، للتأكد من سلامة مستويات الدم أو للكشف عن أي أمراض قد لا تظهر إلا في حالات الفحص المخبرية، ولكن هذا سمعتم من قبل عن مرض تعفن الدم؟

وفقاً لموقع “ويب طب” تنجم أعراض رد الفعل الالتهابي عن جرثومة، أو ملّوث آخر تُعرّف الحالة بأنها إنتان، وتشمل أعراض رد الفعل الالتهابي المجموع ما يأتي:

1. أعراض إنتان الدم الأولية

من أبرز الأعراض التي تُرافق مريض تعفن الدم ما يأتي:

ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن المستوى الطبيعي بما يفوق 38 درجة مئوية، أو انخفاضها لما يقل عن 36 درجة مئوية.

ارتفاع في وتيرة التنفس أكثر من 20 نفس في الدقيقة.

تسارع في ضربات القلب (Tachycardia) أكثر من 90 نبضة في الدقيقة.

ارتفاع، أو انخفاض عدد كريّات بيضاء (Leukocytes) عن المستوى الطبيعي.

في حال أُصيب المريض بعرضين على الأقل يجب التواصل مع الطبيب فورًا.

2. أعراض إنتنان الدم الشديد

ينتج تعفن الدم الشديد عند وجود تلف في الأعضاء، ويجب أن يتوافر عرضين عند المريض لقول بأن حالته شديدة.

في الآتي أبرز الأعراض التي تُرافق مرض تعفن الدم الشديد:

بقع تدل على تغيّر لون الجلد.

انخفاض مستوى التبول.

تغيّرات في القدرات العقلية.

نقص في مستوى الصفائح في الدم.

مشاكل في التنفس.

اضطرابات في وظائف القلب.

قشعريرة ناتجة عن انخفاض درجة حرارة الجسم.

فقدان الوعي والإغماء.

تعب شديد جدًا وإعياء.

أسباب وعوامل خطر تعفن الدم

يُصاب المريض بإنتان الدم نتيجة لعديد من الأسباب والعوامل والمتمثلة بالآتي:

1. أسباب حدوث مشكلة إنتان الدم

يحدث إنتان الدم نتيجة عدوى بكتيرية، أو فيروسية، أو فطرية، أو طفيلية تدخل الجسم، ولكن تُعد العدوى البكتيرية المسبب الأول والشائع لتعفن الدم.

من أبرز مواقع التي تتواجد فيه العدوى الجرثومية التي تُسبب المرض هي كالآتي:

عدوى في المعدة: مثل: التهاب الزائدة الدودية، والتهاب الصفاق، والتهاب الكبد أو المرارة.

عدوى في الجهاز العصبي المركزي: متمثلة بوجود التهاب في الدماغ، أو النخاع الشوكي.

أمراض الرئة: من أهم الأمثلة عليها التهاب الرئة الجرثومي.

الالتهابات الجلدية: من أشهر الأمثلة البكتيرية التي تدخل الجلد عن طريق أنبوب الوريدي (IV catheter)، والتهاب النسيج الخلوي.

عدوى المسالك البولية: مثل: التهاب المسالك البولية الناتجة غالبًا بسبب القسطرة البولية (Catheter to drain urine).

2. عوامل الخطر

من أبرز الفئات المعرضين لزيادة خطر الإصابة بإنتان الدم ما يأتي:

أصحاب ضعف الجهاز المناعي، مثل: الإصابة بالإيدز، أو السرطان، أو تناول بعض الأدوية التي تُضعف المناعة، مثل: السترويدات.

النساء الحوامل.

الأطفال الصغار.

كبار السن، خصوصًا من يُعاني من مشاكل صحية.

الوجود بالمستشفى وإجراء جراحة عامة.

استخدام أنابيب للقسطرة.

وجود مشاكل صحية في مواضع محددة مثل المذكورة سابقًا.

مضاعفات تعفن الدم

من أبرز مضاعفات إنتان الدم ما يأتي:

الفشل الكلوي.

غرغرينا في الأصابع قد تُؤدي إلى الاستئصال.

تلف في الرئة، أو في الدماغ، أو في القلب الناتج عن عدم تدفق الدم إلى المناطق المصابة.

زيادة خطر الإصابة بعدوى ميكروبية المتكررة.