أعراض فيروس كورونا “التاجي”: ما هي وهل يجب أن أرى الطبيب؟

ما هي عوارض كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان ، الصين. كيف ينتشر ؟ ومتى يجب علينا أن نتواصل مع الطبيب؟

واحد من سلسلة الفيروسات التاجية السابقة ، التي لم يتم مواجهتها سابقاً . مصدر هذا الفيروس هو الحيوانات .

ما هي أعراض هذا الفيروس ؟

أعراض هذا الفيروس شبيهة بأعراض الإلتهاب الرئوي. المصابين بهذا المرض يعانون من السعال والحمى بالإضافة إلى صعوبات في التنفس.

أما في الحالات الشديدة قد يحدث فشل في الأعضاء . من المعترف أن هذا المرض لا يوجد لديه أي لقاح حتى الآن ولا حتى أي مضادات حيوية .

ولذلك تعتمد نسبة الشفاء منه على المناعة الشخصية للفرد المصاب . ولذلك معظم الذين قضى عليهم هذا المرض كانو ضعيفين الصحة وذو جهاز مناعي ضعيف .

هل يجدر بنا الذهاب إلى الحكيم إذا كان لدينا سعال ؟

لا ، في الحقيقة اصدرت المملكة المتحدة قراراً ، أنه في حال عن أي شخص من السعال المستمر أو الحرارة العالية ، يتوجب عليه البقاء في المنزل لمدة 14 يوم بعيداً عن الأخرين هو وعائلته .

هذا القرار ينطبق على الجميع ، خاصةً الذين سافروا في الفترة القريبة .

هل ينتقل هذا الفيروس من شخصٍ لأخر ؟

أكدت اللجنة الصحية الصينية أن هذا الفيروس ينتقل من شخصاً إلى آخر في يناير . كما هي الحال الآن في جميع الدول .

كم عدد الأشخاص المصابين ؟

حتى 15 مارس ، أصيب أكثر من 182000 شخص في أكثر من 80 دولة ، وفقًا لمركز جامعة جونز هوبكنز لعلوم وهندسة الأنظمة.

كان هناك أكثر من 7500 حالة وفاة على مستوى العالم. وقد حدثت أكثر من 3000 حالة وفاة في البر الرئيسي للصين. تعافى أكثر من 79000 شخص من فيروس كورونا .

لماذا فيروس كورونا يعد اخطر من الإنفلونزا العادية ؟ وما مدى قلق الخبراء ؟

حتى الآن ، لا نعرف مدى خطورة فيروس كورونا ، ولن يعرف حتى وصول المزيد من البيانات التي تتعلق به .

تقول التقديرات أن نسبة المصابين تقل عن %1 بالنسبة للشباب ، وتزيد عن 3% للمسنين أو الذين لديهم صحة أساسية الظروف .

أما بالنسبة لمعدل وفيات الإنفلونزا العادية فهو يقل عن 1% سنوياً أي أي 400,000 وفاة سنوياً .

أما بالنسبة لكورونا فحتى الآن لم يستطع قياس مدى إنتشار هذا الفيروس .

على عكس الانفلونزا فلا يوجد حتى الآن لقاح ضد كورونا ما يجعله مرضاً صعباً على الكبار في السن والضعفاء – خاصةً الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والمناعة -.

من الضروري، غسل اليدين وتجنب الأخرين في حال الاحساس بتوعك أو مرض. تتمثل إحدى الخطوات المعقولة في الحصول على لقاح الإنفلونزا ، الذي سيقلل العبء على الخدمات الصحية إذا تحول هذا المرض إلى وباء أوسع.

هل كان هناك فيروسات تاجية أخرى غير كورونا ؟

نعم ، هناك (SARS) w (MERS) اللتي تتعلق بمشاكل الجهاز التنفسي الحاد ، والتي كان مصدرها الحيوانات . في عام 2002 ، انتشر مرض سارس تقريبًا دون رادع إلى 37 دولة ، مما تسبب في حالة من الذعر العالمي ، وأصاب أكثر من 8000 شخص وقتل أكثر من 750.

ويبدو أن انتقال الفيروس إلى البشر أقل سهولة من إنسان إلى آخر ، ولكنه أكثر فتكًا ، مما أسفر عن مقتل 35 ٪ من حوالي 2500 شخص الذين أصيبوا.