الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أغذية تشكل خطورة على صحتك عند تناولها مع المشروبات الغازية

منذ ساعة واحدة
المشروبات الغازية

المشروبات الغازية

A A A
طباعة المقال

تزيد المشروبات الغازية من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتؤثر سلبًا على الكبد، وتؤدي إلى زيادة الوزن جرّاء كميات السكر الكبيرة التي تحتويها.

ويتفاقم خطر المشروبات الغازية، عندما يجري استهلاكها بالتزامن مع تناول أغذية أخرى.

ويوصي خبراء كثر في مجال الصحة بالابتعاد عن المشروبات الغازية قدر المستطاع، لاحتوائها نسبة عالية من السكر وتزيد مخاطر السمنة والأمراض المرتبطة بها.

وبحسب مراكز صحية أمريكية مختصة، فإن الأشخاص الذين يواظبون على استهلاك مشروبات غازية محلاة يصبحون أكثر عرضة لأن يصابوا بعدة أمراض مزمنة وخطيرة.

من هذه الأمراض الناجمة عن المشروبات الغازية كلا من السكري من النوع الثاني وتسوس الأسنان والسمنة والنقرس. كما ويصبح الخطر أعمق وأكبر حينما يجري استهلاك المشروبات الغازية بالتزامن مع تناول 3 أغذية وهي:

الحليب:

عندما تتناول حلوى “كيك” جرى تحضيرها من مكونات من بينها الحليب، مثلا، ثم تستهلك مشروبا غازيا، كما قد يحصل في حفلة عيد ميلاد، فإنك تقع في أمر غير صحي بالمرة.

ويقول الخبراء إن المزج بين مواد الحليب والمشروب الغازي في المعدة يؤدي إلى اضطراب في الأحماض وعسر في عملية الهضم.

القهوة:

صحيح أن الإنسان لا يستهلك مشروبين في وقت واحد، لكنه قد يشرب “الكولا” بينما يأكل، ثم يمر إلى القهوة بعد الانتهاء من وجبته، وهذا خطأ.

ويحصل الشخص الذي يحتسي القهوة والمشروب الغازي، على قدر كبير جدا من مادة الكافيين المنبهة، وهذا الأمر قد يؤدي به إلى الأرق واضطرابات النوم وربما الكوابيس.

الأطعمة الحارة:

لا يُنصح باستهلاك المشروبات الغازية خلال تناول أطعمة حارة تجعل الفرد يشعر بنوع من الحرقة في لسانه. ومن الخطأ أن تحاول التغلب على تأثير الطعم الحار من خلال المشروب الغازي، لأن هذا الأخير يتحول إلى حمض سلفوري بحرارة عالية.

وينصح الخبراء بالإقبال على شرب الماء من أجل تخفيف تأثير مادة الكابسيسين الموجودة في الأطعمة الحارة.

    المزيد من الصحة

    5 علامات تحذيرية لمتلازمة الرؤية الحاسوبية
    "متلازمة الرؤية الحاسوبية".. 5 علامات تحذيريّة واقتراحٌ لتخفيف الأعراض
    5 أقنعة طبيعية مثاليّة لتغذية الشعر
    في فصل الشتاء.. إليكم 5 أقنعة طبيعية مثاليّة لتغذية الشعر
    الليمون الأخضر
    الليمون الأخضر لتغيير لون العين.. نصيحة كارثيّة!

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى