أكل الفواكه قبل النوم مباشرة.. هل تُعد عادة غذائية صحية؟

يلجأ البعض لتناول الفواكه ليلاً للقضاء على الشعور بالجوع بدلاً من تناول الوجبات الغنية بالدهون والسكريات، وتوجد مجموعة من النصائح التي يجب الانتباه إليها عند الرغبة في تناول الفواكه قبل النوم:

– لا يجب تناول الفواكه مباشرة بعد الوجبات الرئيسية حتى لا يحدث ارتباك في المعدة وسوء الهضم وغازات وانتفاخ.

– لا يجب تناول الفواكه قبل التوجه للنوم مباشرة، حيث يجب أن يفصل بينها وبين النوم ساعتين على الأقل لإعطاء فرصة للجهاز الهضمي حتى يقوم بدوره بطريقة جيدة.

– يجب تناول الفواكه قبل النوم بساعتين على الأقل لأنها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة مستوى الطاقة في الجسم ويمنع الاسترخاء.

– يتسبب تناول الفواكه قبل النوم مباشرة في الأرق وعدم النوم لأنها ترفع مستوى الطاقة مما يتسبب في الحرمان من الراحة.

– يجب التقليل من تناول الفواكه قبل النوم حتى لا تتسبب في زيادة الوزن لأن الجسم يعجز عن حرق السعرات الحرارية أثناء النوم.

– يجب انتقاء الفاكهة قليلة السكر والغنية بالألياف لتناولها في المساء مثل التفاح والموز والكمثرى والكيوي لأنها تتميز بسهولة الهضم.

– يجب تجنب تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض مثل البرتقال واليوسفي والأناناس في المساء وقبل النوم لأنها يمكن أن تسبب عُسر الهضم والحموضة وارتجاع المريء مما يسبب عدم الراحة أثناء النوم.

– يجب تجنب تناول الفاكهة الغنية بالماء قبل النوم حتى لا تسبب زيادة التبول أثناء النوم مما يسبب الاستيقاظ وعدم الراحة مثل الكنتالوب والبطيخ والشمام والعنب والمانجو.

– يجب تناول كمية قليلة من الفواكه ويكتفي بثمرة واحدة فقط حتى لا يشعر الشخص بالامتلاء والانتفاخ قبل النوم.

– يجب تناول الفواكه قبل وجبة العشاء وليس بعدها حتى لا يحدث سوء للهضم لأن الجهاز الهضمي يقوم بهضم الفواكه بطريقة أسرع من الوجبات الأخرى.

– يمكن تناول الزبادي مع ثمرة الفاكهة قبل النوم بساعة على الأقل لتسهيل الهضم وإمداد الجسم بالفيتامينات، مع إضافة عسل النحل للحصول على الاسترخاء.

يمكن أكل الفاكهة قبل النوم لكن بشرط أن يكون ذلك قبل التوجه للسرير بحوالي ساعتين، وتحقق الفاكهة مجموعة من الفوائد المهمة للجسم، أهمها:

– الفاكهة الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة ونمو الجسم والجهاز العصبي.

– تعتبر الفواكه وجبة خفيفة لا تسبب إجهاد الجهاز الهضمي أثناء الليل.

– يعتبر تناول الفواكه من أنسب الطرق للوقاية من الأمراض المُعدية.

تساعد الفواكه على تقوية وتعزيز الجهاز المناعي وحماية القلب من الأمراض.

– تعمل الفاكهة على الوقاية من الأمراض السرطانية لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

– تعمل الفواكه على تنظيم السكر في الدم لأن السكريات الموجودة بها أقل ضرراً على الجسم من السكر الأبيض.

– تتميز الفواكه بأنها منخفضة الدهون لذلك لا يسبب تناولها زيادة في الوزن بشرط عدم الإفراط في تناول بعض الأنواع المرتفعة السعرات الحرارية.

– يساعد تناول الفواكه على تحسين الحالة النفسية وعلاج أعراض القلق والاكتئاب.

– يعتبر التفاح والكيوي والرمان من أفضل الخيارات للأكل قبل النوم لأنها منخفضة السعرات الحرارية وخفيفة على المعدة.

– يعتبر الموز من أهم الفواكه التي يمكن تناولها قبل النوم لأنه يساعد على الهدوء والاسترخاء ويعالج الأرق ويُحسن المزاج ويقضي على الاكتئاب حيث يجعل الجسم ينتج مادة سيروتونين التي تساعد على الاسترخاء والنوم سريعاً.

– من هنا يمكن القول أن اكل الفواكه قبل النوم مباشرة له شروط يجب الانتباه إليها حتى يحصل الجسم على فوائد الفواكه وتجنب أضرارها، حيث يجب المباعدة بين وقت النوم ووقت تناول الفاكهة مع انتقاء الأنواع التي تساعد على الاسترخاء والهدوء والخلود للنوم سريعاً.