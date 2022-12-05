ألم حادّ في البطن.. ما هي «القرحة الهضمية» وكيف يُمكن الوقاية منها؟

يُعد الألم الحادّ في البطن من الأعراض الأكثر بروزًا، على تشكّل قرحة معوية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

هذا وتتشكّل القرحة الهضمية عند حدوث تآكل أو جرح في الغشاء المخاطي المبطّن لجدار المعدة، أو في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، أو أسفل المريء.

وحتى وقتٍ قريب، كان يُعتقد أن تناول الأطعمة المشبعة بالبهارات الحارة، أو الضغوط النفسية، تؤثر على الجهاز الهضمي، وتتسبب بهذه الحالة.

لكن أصبحت العدوى البكتيرية، واستخدام بعض الأدوية من الأسباب الرئيسية للإصابة بغالبية حالات القرحة.

فقد سلّط الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة على “تويتر” الضوء على أبرز أعراض القرحة الهضمية، وإرشادات الوقاية منها.

إليك أبرز أعراض القرحة الهضمية:

_ الشعور بالجوع بعد تناول الطعام لفترة تتراوح بين ساعة و3 ساعات.

_ الغثيان والشعور بألم حاد في البطن يوصف بشكلٍ شبيه بحرقة المعدة.

_ الشعور بعدم الراحة، والتعب دائمًا.

_ فقدان الوزن في بعض الحالات

ما الذي يمكن فعله للوقاية؟

_ عدم تناول الأدوية إلا بوصفة طبية.

_ تناول طعام صحي ومتوازن، ومطبوخ بشكلٍ جيد، وغسل الخضار بعناية.

_ الإقلاع عن التدخين.

_ الاهتمام بالنظافة العامة.

_ عدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين.

اتباع الإرشادات التي تشمل تناول الطعام الصحي والمتوازن تقيك -بإذن الله- من الإصابة بالقرحة الهضمية.#عِش_بوعي pic.twitter.com/kRKT8swtC1 — مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) November 28, 2022

يُذكر أن مضاعفات هذه الحالة قد تشمل حدوث نزيف معوي، أو ثقب، أو انسداد في القناة الهضمية، والإصابة بسرطان المعدة، وخاصةً إذا كان عمر المريض يتجاوز الـ45 عامًا.