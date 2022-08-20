السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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أمر بسيط يكافح أكبر خطر يهدد مرضى السكري

منذ ساعة واحدة
المشي- تعبيرية

المشي- تعبيرية

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السبب الأساسي لداء السكري يختلف حسب النوع. ولكن، بغض النظر عن نوع داء السكري، فإن زيادة السكر في الدم، قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

يؤدي مرض السكري إلى عدم انتظام نسبة السكر في الدم بسبب خلل في إفراز الهرمون المسؤول عن تنظيمها، ويكون لذلك مضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل.

ويعد مرض السكري من الأمراض المزمنة، التي تؤثر بصورة أو بأخرى على بقية أعضاء الجسم، ورغم ذلك يمكن لأي شخص أن يتغلب عليه بوسائل بسيطة أبرزها المشي، حسبما يقول موقع “ويب إم دي” الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري أو من هم في مرحلة ما قبل الإصابة يمكنهم التخلص من خطورة المرض بـ 10 آلاف خطوة يوميا.

وتابع: “هذه الخطوات يمكن أن تقلل خطر الموت عند مرضى السكري بصورة كبيرة، حسبما أظهرت دراسة شارك فيها نحو 1700 أمريكي”.

وأظهرت الدراسة أن من يقومون بالمشي عدد أكبر من الخطوات يوميا هم أقل عرضة لمضاعفات المرض، مقارنة بمن يمشون خطوات أقل.

ولفتت الدراسة إلى أنه بعد متابعة المشاركين فيها لمدة 9 سنوات، توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين كانوا يحرصون على المشي نحو 10 آلاف خطوة يوميا كانت نسبة الموت بينهم أقل مقارنة بمن يمشون خطوات أقل.

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